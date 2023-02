Plusvalenze calcistiche rilievanti ai soli fini di bilancio

Ma lo scambio di giocatori per generare plusvalenze è generalmente posto in essere da società in perdita che intendono diminuirla per evitare onerose ricapitalizzazioni e per poter rientrare nei parametri “calcistici”. Per esempio, a fronte di una perdita di 1.000, una plusvalenza di 600 porta la perdita a 400. In più il giocatore acquistato in contropartita di quello ceduto lo si ammortizza su più anni, spalmandone l’onere,

Come si può notare, non si tratta di un problema fiscale: pertanto, la modifica ipotizzata, nel caso descritto, non determina alcun effetto positivo in termini di gettito. L’effetto positivo invece si sarebbe determinato se la società fosse stata in utile: ma non era questo lo scopo dell’emendamento che intendeva colpire scambi anomali.

Come accennato, il problema è di carattere civilistico. Si deve premettere che le società calcistiche, come tutte le altre, devono rispettare le disposizioni in materia di redazione del bilancio contenute nel Codice civile, integrato sul piano tecnico dai principi contabili.

L’obiezione che si tratta di imprese con attività «particolare», che hanno alcune specificità, non trova alcun fondamento perché esistono molte imprese, industriali e commerciali, che pur avendo determinate peculiarità, devono comunque rispettare le norme contenute nel Codice civile in materia di bilancio.

Il problema delle plusvalenze derivanti dallo scambio di giocatori, poi, deve essere analizzato anche con riferimento all’altro aspetto, prima accennato, ovvero al rovescio della medaglia, con riferimento al giocatore che è iscritto in bilancio “in cambio” di quello ceduto.