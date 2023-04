Plusvalenze fittizie, il doping finanziario nei bilanci della Serie A

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le plusvalenze fittizie o gonfiate sono state un doping finanziario per la Serie A negli ultimi anni. E gli effetti nei bilanci rischiano di essere gravi. Le indagini delle Procure della Repubblica intanto si moltiplicano nella Penisola sulla scia o in collegamento con l’inchiesta Prisma dei Pm torinesi sulla Juventus ora al vaglio del giudice dell’udienza preliminare.

L’intervento dei magistrati

Non è una novità che la magistratura ordinaria si occupi di vicende di questo tipo. Di solito, le verifiche sulle ipotesi di un’alterazione dolosa dei risultati di bilancio attraverso l’ipervalutazione dei cartellini si sono arenate davanti alla inesistenza di metodi oggettivi per fissare il fair value in questa tipologia di transazioni.

A fine luglio del 2022, ad esempio, al termine di un’inchiesta per false comunicazioni sociali in relazione a plusvalenze da operazioni“incrociate” nei confronti dell’Inter (in relazione agli esercizi 2017/2018 e 2018/2019), la Procura di Milano ha disposto l’archiviazione, rilevando, che «il valore di ogni atleta non può che essere affidato alla concreta dinamica del mercato in assenza di parametri oggettivi e predeterminati».

L’inchiesta Prisma

Nell’ambito dell’inchiesta Prisma, i pubblici ministeri hanno invece formulato una richiesta di rinvio a giudizio anche sul versante delle plusvalenze fittizie, avendo acquisito, attraverso intercettazioni e perquisizioni, materiale ritenuto probante.

Proprio la documentazione raccolta a Torino e trasmessa per competenza territoriale ha indotto altre Procure ad attivarsi. Il filone delle partnership opache del club bianconero, su cui la Procura sportiva sta tuttora portando avanti le proprie verifiche, coinvolge club come Bologna, Cagliari, Sassuolo, Sampdoria, Atalanta e Udinese. Stando a quanto fin qui emerso alcune Procura hanno già aperto dei fascicoli e disposto accertamenti come a Cagliari, Bologna e Genova e Udine.