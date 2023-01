Plusvalenze Juve, procura Figc chiede 9 punti di penalizzazione

I punti chiave La procura mira alla sanzione «afflittiva»

Il procuratore della Figc, Giuseppe Chinè, ha chiesto 9 punti di penalizzazione per la Juventus alla corte della Figc chiamata a valutare la riapertura del processo sportivo per le plusvalenze, dopo la richiesta di revocazione della sentenza di archiviazione. Chinè ha anche chiesto 16 mesi di inibizione per Agnelli, 20 e 10 giorni per Paratici, 10 mesi per Cherubini, 12 mesi pe tutti gli altri consiglieri. È quanto si apprende in merito alla richiesta avvenuta nell’udienza presso la Corte di Appello federale a seguito dell’istanza di revocazione contro l’assoluzione sul caso plusvalenze nei confronti della Juventus e di altri 8 club di calcio. In Borsa le azioni Juventus sono rimaste in guadagno dell’1,4%.

La procura mira alla sanzione «afflittiva»

La Juventus è finita nella bufera con un’indagine Uefa per possibile violazione del fair play finanziario, le regole sul pareggio di bilancio che disciplinano le società calcistiche in Europa. I filoni principali dell’inchiesta riguardano le cosiddette plusvalenze false e altri illeciti ascrivibili agli stipendi degli atleti in rosa. Le accuse hanno condotto all’azzeramento del vecchio Cda della Juventus.

Nei confronti del club bianconero, la volontà della procura guidata da Chinè è quella di rendere l’eventuale sanzione «afflittiva», portando il club bianconero - virtualmente - fuori dalla lotta per un posto in Europa.Nei confronti delle altre società coinvolte (Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e il vecchio Novara) rimangono invariate le richieste formulate dalla procura federale, quindi solo sanzioni, nel processo dello scorso maggio sulle plusvalenze.