Juventus: indagati Agnelli, Nedved e la società per plusvalenze e false fatturazioni

Il vertice della Juventus è indagato per falso in bilancio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Le ipotesi di reato sono state formulate dalla procura di Torino. Dal pomeriggio di venerdì 26 novembre la Guardia di finanza sta perquisendo le sedi di Torino e Milano della società di calcio. Secondo un comunicato della Procura, «i finanzieri (...) sono stati incaricati di reperire la documentazione ed altri elementi relativi ai bilanci societari approvati negli anni dal 2019 al 2021, con riferimento alle compravendite di diritti alle prestazioni sportive dei giocatori, sia alla regolare formazione dei bilanci».

Plusvalenze nel calciomercato e procuratori



Sotto accusa ci sono le plusvalenze nel calciomercato e i compensi ai procuratori iscritti nei bilanci di tre stagioni sportive, da quella conclusa il 30 giugno 2019 all’ultima, terminata il 30 giugno di quest’anno. La Procura non ha detto a quali operazioni siano riferite le indagini né quali siano gli importi contestati. Sulla questione era già aperta un’indagine della Consob, la Commissione che vigila sulle società quotate, cominciata il 12 luglio scorso. Secondo alcune indiscrezioni sarebbero contestate operazioni per un valore di 50 milioni di euro, ma non ci sono conferme.

La plusvalenza Pjanic nello scambio con Arthur



Ricordiamo che una delle operazioni più controverse contabilizzate tra le plusvalenze è stata la cessione di Miralem Pjanic al Barcellona nel giugno 2020. Il giocatore è stato valutato circa 63 milioni. Il club bianconero ha iscritto nel bilancio al 30 giugno 2020 una plusvalenza di 43,7 milioni. In realtà la Juventus non ha incassato soldi, perché contestualmente ha comprato dalla squadra catalana il centrocampista Arthur, valutato 72 milioni, più un possibile bonus di 10 milioni al verificarsi di determinate condizioni durante la durata del contratto. Una valutazione elevata rispetto al livello tecnico del calciatore brasiliano, che ha disputato un'annata mediocre a Torino e anche in questa stagione non brilla. Anche il Barcellona ha iscritto una plusvalenza in bilancio. Tutti contenti, ma di soldi ne sono girati pochi. Di fatto è stato uno scambio e le plusvalenze sono quasi tutte di carta.

Sotto indagine Agnelli, Nedved, Paratici



Il comunicato dice che «allo stato, le attività sono volte all’accertamento di ipotesi di reato (...) nei confronti del vertice societario e dei direttori delle aree business, financial e gestione sportiva». Non vengono fatti nomi. Sarebbero pertanto sotto indagine il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved, che ha ampi poteri, l’ex Chief football officer Fabio Paratici, che ha lasciato la società il 30 giugno, ora è direttore sportivo del Tottenham, a Londra. Indagati anche almeno tre dirigenti, ma potrebbero essere di più perché nell’area finanza ci sono stati avvicendamenti negli ultimi anni.

Indagata anche la società di calcio per la 231



«Al vaglio _ dice la Procura di Torino _ vi sono diverse operazioni di trasferimento di giocatori professionisti e le prestazioni rese da alcuni agenti coinvolti nelle relative intermediazioni». Anche la società Juventus è indagata, per la legge 231. «È altresì ipotizzato a carico della società il profilo di responsabilità amministrativa da reato, previsto qualora una persona giuridica abbia tratto vantaggio dalla commissione di taluni specifici illeciti».