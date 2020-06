Pm di Bergamo a Palazzo Chigi: Conte sentito per 3 ore «Non sono affatto preoccupato, riferirò doverosamente tutti i fatti di mia conoscenza», aveva anticipato il presidente del Consiglio

La mattanza dei medici

«Non sono affatto preoccupato, riferirò doverosamente tutti i fatti di mia conoscenza», aveva anticipato il presidente del Consiglio

1' di lettura

È terminata intorno alle 13 a Palazzo Chigi, dopo circa tre ore, l'audizione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da parte del procuratore aggiunto di Bergamo Maria Cristina Rota sulla questione della mancata attivazione della zona rossa ad Alzano e Nembro, Comuni del Bergamasco. Il magistrato adesso sentirà, sempre a Palazzo Chigi, i ministri della Salute Roberto Speranza e dell'Interno Luciana Lamorgese.

Il presidente del Consiglio, ma anche i ministri dell’Interno e della Salute, sono chiamati a raccontare come si sono svolti i fatti in quei giorni, dando nuovi dettagli per capire a chi vadano attribuite le responsabilità della mancata chiusura in Val Seriana, in particolare di Nembro e Alzano Lombardo, che ha portato al triste record di un’impennata di morti di quasi il 600% (oltre 6mila casi) rispetto allo stesso periodo dell’anno prima, concentrati prevalentemente nella popolazione anziana e fragile, con patologie pregresse (anche in questa inchiesta si dovrà per questo fare luce sui comportamenti nelle residenze per anziani, come in molte altre province italiane).

«Non sono affatto preoccupato, riferirò doverosamente tutti i fatti di mia conoscenza», aveva anticipato il presidente del Consiglio nei giorni scorsi.