PM-International Italia, raddoppia il fatturato e investe nella logistica

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La filiale italiana della multinazionale PM-International specializzata nella vendita diretta di integratori con il marchio FitLine, chiude il 2022 con un giro d'affari record che supera i 50 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto al 2019, pre-pandemia, in un mercato, quello degli integratori, che nel nostro Paese lo scorso anno è salito del 6% nel segmento vendite dirette secondo Avedisco. La crescita contribuisce al sostenere il business della casa madre che conta più di 40 filiali in tutto il mondo per un giro d'affari di 2,35 miliardi di dollari nel 2021, in salita del 48%. E che ha in programma il raddoppio del polo logistico e l'apertura di due nuovi edifici amministrativi nella sede europea a Speyer in Germania e nel headquarter mondiale in Lussemburgo.

La filiale italiane invece, con sede a Desio (Monza e Brianza), il prossimo anno inaugurerà il nuovo magazzino, che passerà dagli attuali 400 metri quadrati a 1400 metri quadrati. «Cresciamo a ritmi sostenuti e ci serve maggiore spazio - spiega Stefano Mosetti, direttore vendite di PM-International Italia -. I prodotti FitLIne piacciono molto agli italiani. L'alta qualità e la loro efficacia spingono gli ordini e, di conseguenza, l'adesione di nuova forza vendita. Strategico in questo senso è il sistema di distribuzione che si affida al contatto diretto con il cliente e che consente una comunicazione diretta sui vantaggi e i risultati del prodotto. È un'ottima opportunità di lavoro per uomini e donne, giovani e persone mature, che attivano le vendite attraverso il proprio network e canali social. Può rappresentare un secondo lavoro da svolgere nei momenti liberi, oppure una vera e propria attività principale. In entrambi, in base al tempo investito e alle proprie capacità, le persone possono ottenere soddisfazione economica anche in tempi brevi».

Loading...

PM-International è impegnata anche in progetti benefici da quasi vent’anni. Con oltre 1,5 milioni di euro nell'ultimo anno è sponsor di World Vision: l’obiettivo da raggiungere entro il 2023 è sostenere 5mila bambini e migliorare l'esistenza a 700mila persone, sostenendo le loro famiglie e le comunità a lungo termine.