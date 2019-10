Pmi centrali sulla via della sostenibilità

Qui diventa cruciale il ruolo delle Pmi che, con le istituzioni di loro principale riferimento, offrono e possono sempre più offrire, in particolare per la realizzazione dell’obiettivo 17 dell’Agenda 2030, che invita a promuovere partenariati tra soggetti pubblici, pubblico privati e nella società civile. Ma le Pmi non si limitano solo a questo. Stanno infatti già portando i diversi territori nei quali sono inserite, con tutti i loro abitanti, su percorsi di sviluppo sostenibile.

Innanzitutto, in tutti i principali Paesi d’Europa - siano essi aree di industrializzazione diffusa, sistemi urbani, aree ad alta valenza ambientale - sono soprattutto le Pmi che stanno raccogliendo le sfide portate dalla green economy, dalla digitalizzazione e dalle dinamiche demografiche in corso. In secondo luogo, le Pmi più sostenibili, quelle che ricercano insistentemente l’innovazione. Tale nesso risulta evidente, per esempio, tra i numerosi altri, dai risultati dell’indagine condotta sugli associati di tutti i comparti che compongono la filiera legno-arredo in Italia.

In relazione al nesso tra dinamiche innovative e sostenibilità, un’ulteriore analisi realizzata nello studio su 380 Pmi dei settori caratterizzanti il made in Italy, ha rivelato, tra altri risultati, che il fenomeno delle start up innovative in Italia esprime contenuti imprenditoriali rilevanti, buona capacità di coinvolgimento e valorizzazione di capitale umano giovane e qualificato. Questo risultato è da sottolineare in quanto è crescente la percentuale delle star up innovative sul totale delle nuove società di capitale.

Sono start up innovative il 32,9% delle nuove aziende in ambito digital (con picchi di oltre il 30% nella fabbricazione di computer e nella produzione di software e oltre il 66% nella ricerca e sviluppo).

Infine, il Rapporto preparato dalla Fondazione per la sussidiarietà, in merito alla tanto dibattuta relazione tra impresa aziendale e produttività (indicatore importante per la sostenibilità dell’impresa nel lungo periodo), presenta dati che evidenziano la crescita maggiore del valore aggiunto pro capite per le Pmi (+19,9%) rispetto a quello delle grandi imprese (+18,3%).