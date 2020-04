Pmi, come evitare il fallimento con un piano di emergenza per la gestione della crisi aziendale Con il perdurare dell'emergenza, il rischio è che il 10,4% delle PMI fallisca, come evidenziato dallo studio “The impact of coronavirus on italian non financial corporates“, a cura di Cerved Rating Agency. Ma i fattori esterni, come la pandemia in corso, non sono la vera causa della crisi aziendale di Gianluca Massini Rosati

(Adobe Stock)

4' di lettura

L'economia e il fare impresa nascondono sempre rischi che non possiamo prevedere in anticipo, almeno non del tutto, ma dominare i numeri della nostra azienda è la chiave per vincere in qualsiasi situazione, anche la più critica, come questa.

In Italia il 90% delle imprese ha meno di 10 dipendenti o fattura meno di 2 milioni di euro. Le imprese che fatturano meno di 50 milioni di euro all'anno (92% del totale) impiegano l'82% dei lavoratori.

Questo dovrebbe essere sufficiente per comprendere che se in questa situazione di crisi e blocco dell'economia non solo italiana, non si interviene in loro soccorso in modo efficace, le ricadute economiche sul Paese saranno devastanti.



La necessità di effettuare un piano di gestione della crisi e di riportare i numeri sotto controllo



Il COVID-19 si inserisce in un contesto economico già fragile, costituito da un considerevole numero di PMI che operano con una limitata capitalizzazione e un ciclo finanziario precario, tenuto in piedi da un forte accesso al credito senza un'adeguata preparazione sugli strumenti finanziari moderni da parte degli imprenditori.