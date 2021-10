Pmi, il credito alternativo decolla: semestre record per i fondi di private debt

3' di lettura

Il miglior semestre di sempre. Non solo rispetto al 2020, anno del lockdown. Né rispetto al solo 2019. I fondi di private debt (quelli che investono in minibond oppure che finanziano direttamente le Pmi italiane) non avevano mai realizzato tanti investimenti (356 aziende per 769 milioni di euro) e non avevano mai raccolto tanto (642 milioni) come nei primi sei mesi del 2021. Lo dimostrano i dati dell’Aifi, associazione del private capital, presentati in occasione del «Private debt award» organizzato...