Pmi in crisi, la Banca centrale cinese autorizza prestiti senza scadenza Per la prima volta emessi bond perpetui che in caso di crisi possono essere convertiti in azioni ma solo in favore di imprese di medie dimensioni di Rita Fatiguso

Servire l’economia reale e resistere ai rischi. Pechino autorizza le Pmi in difficoltà ad emettere bond senza scadenza convertibili in azioni nel caso di rischi finanziari. Si tratta di una misura autorizzata per la prima volta in assoluto dalla Banca centrale cinese nell’ottica di aiutare le aziende di medie dimensioni evitando che vadano in default causando seri rischi per l’intero sistema. Servirà a stabilizzare l’economia diffusa, penalizzata dalla pandemìa.

La mossa della Banca centrale

La Cina non può permettersi di correre rischi finanziari. Lo ha detto e ribadito nel suo interventoal World Forum il Governatore Yi Gang. Da qui prende le mosse il bond “eterno”.

«Al fine di attuare i requisiti della Commissione per la stabilità finanziaria e lo sviluppo del Consiglio di Stato sul sostegno alle piccole e medie banche per ricostituire il capitale e promuovere lo sviluppo innovativo di strumenti di capitale - si legge sul sito dell’Istituto -, la Banca popolare cinese, in collaborazione con China Banking e Insurance Regulatory Commission, ha progettato e migliorato i sistemi rilevanti per le obbligazioni di capitale convertibili, e ha approvato il piano di Zhejiang Chouzhou Bank e Ningbo Commercial Bank per l'emissione di obbligazioni di capitale convertibili nel mercato obbligazionario interbancario».

Infatti il 20 gennaio scorso, Ningbo Commercial Bank ha emesso con successo le prime obbligazioni di capitale convertibili senza scadenza fissa, per un totale di 500 milioni di yuan, con un tasso cedolare del 4,80% e un multiplo di sottoscrizione pari a 2,1 volte.