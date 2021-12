Pmi e banche, rischio stretta creditizia per chi snobberà i criteri green

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dalle chiacchiere green ai fatti. Che si concretizzeranno in dati e informazioni. Sono quelli che le aziende dovranno fornire alle banche se vorranno accedere ai finanziamenti. Dal prossimo anno, la sostenibilità si trasformerà da argomento per pochi iniziati, a tema caldo per imprenditori, banchieri, authority di vigilanza e, di riflesso, per gli investitori. Le banche, in particolare, dovranno essere molto attente quando presteranno denaro per attività non allineate alla classificazione green (la cosiddetta tassonomia) approvata nel 2020 dal Parlamento europeo.

Un nuovo indicatore

C’è infatti un nuovo indicatore, richiesto dagli organismi di vigilanza europei (Eba e Bce), che diventerà un elemento chiave nella valutazione delle banche: è il Green asset ratio (Gar). Si calcola mettendo al denominatore le attività totali della singola banca e al numeratore soltanto quelle allineate alla normativa sulla sostenibilità.

«Il Gar sarà la fotografia del livello di esposizione ai rischi climatici del settore creditizio. Più basso è il Gar, più sarà necessario aumentare il livello degli asset green delle banche europee – spiega Franco Amelio, partner e responsabile della divisione sustainability di Deloitte in Italia –. Per calcolare il Gar sono indispensabili i dati forniti dai clienti e in particolar modo dalle aziende. Devono essere dati accurati e verificabili e in tale contesto è cruciale il ruolo dei revisori».

La raccolta dei dati partirà l’anno prossimo perché le authority di vigilanza vogliono che le grandi banche europee comunichino il Gar già da gennaio 2023. Conseguenza? C’è in vista un rischio di stretta creditizia: se le aziende non forniranno alle banche i dati richiesti o non avranno attività allineate con la tassonomia green, potrebbero ottenere il finanziamento a un prezzo più elevato o non riceverlo del tutto. Dal canto loro, gli istituti di credito dovranno applicare i criteri green imposti dalle authority; in caso contrario rischierebbero penalizzazioni, anche dal mercato.

La potenziale stretta creditizia

Questo lo stato dell’arte. Per ora se ne parla nei convegni. I banchieri confermano a denti stretti e c’è preoccupazione fra gli industriali. Ecco perché in tanti chiedono una linea più morbida e incentivi per consentire alle imprese di allinearsi ai criteri green europei. «Rischio di stretta creditizia? Dipenderà da come si articoleranno nei prossimi giorni le norme di attuazione della tassonomia e quanto la Bce vorrà accelerare sui “climate stress test”», evidenzia Amelio.