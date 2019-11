Pmi e crescita, nasce il fondo di FII Tech Growth Lazio

3' di lettura

Il fondo FII Tech Growth, gestito da Fondo Italiano d’Investimento SGR e promosso da Cdp, dopo 2 anni dall’avvio dell’operatività lancia il fondo parallelo “FII Tech Growth Lazio”. Quest’ultimo vedrà l’investimento di Lazio Venture, il fondo di fondi gestito da Lazio Innova, società in house providing della Regione Lazio.

«Con FII Tech Growth Lazio, Fondo Italiano d'Investimento intende stimolare la crescita tecnologica delle aziende presenti sul territorio della regione Lazio» ha dichiarato Carlo Mammola, amministratore delegato di Fondo Italiano d’Investimento SGR, che ha proseguito: «In linea con la nostra missione ed in piena sintonia con Lazio Innova ci impegniamo a sostenere lo sviluppo del sistema imprenditoriale locale con un particolare focus sulle piccole e medie imprese ad alto contenuto tecnologico e ad elevato potenziale di crescita. Inoltre, con il nuovo closing del fondo principale, raggiunto grazie a Cassa Forense e all'incremento delle risorse messe a disposizione da CDP, FII Tech Growth rafforza il suo posizionamento di operatore unico nel panorama italiano dedicato esclusivamente al sostegno dei programmi di sviluppo delle nostre PMI, caratterizzate da un elevato potenziale di natura tecnologica».

Il nuovo fondo di venture capital, nato nell’ambito del progetto “FARE Venture” promosso dalla Regione Lazio e finanziato con i fondi strutturali comunitari del POR FESR 2014/2020, ha una dotazione di 18 milioni di euro e si occuperà di effettuare investimenti in società ad elevato contenuto tecnologico localizzate, o che intendono avere sede, sul territorio laziale. L’obiettivo è quello di supportare processi di crescita e sostenere l’innovazione del tessuto imprenditoriale sul territorio regionale, promuovendo così uno sviluppo economico sostenibile, in grado di valorizzare il capitale umano e di generare occupazione sul territorio.

«Con l'investimento in FII Tech Growth Lazio trova piena attuazione la strategia della Regione Lazio volta a sostenere l'intera filiera del venture capital nel nostro territorio, dal seed capital al late stage venture. Fondo Italiano d'Investimento è una delle più importanti realtà italiane di questo settore che sin dall'inizio ha collaborato alla definizione del nostro modello di intervento che associa in modo nuovo risorse pubbliche e private» ha dichiarato Andrea Ciampalini, direttore generale di Lazio Innova.

La potenza di fuoco del fondo non si limita però a 18 milioni. Tutti gli investimenti del fondo parallelo saranno affiancati da coinvestimenti del fondo principale – FII Tech Growth – in modo da incrementare di ulteriori 12 milioni le risorse destinate agli investimenti di Fondo Italiano d’Investimento SGR nel Lazio. Intanto FII Tech Growth grazie ai nuovi investimenti di CDP – che ha sottoscritto un nuovo commitment per 25 milioni in aggiunta ai 50 milioni investiti al primo closing – e di Cassa Forense, ha effettuato il suo secondo closing, cumulando complessivamente risorse per un ammontare superiore ai 110 milioni.