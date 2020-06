Pmi e sostenibilità, incentivi per spingere i rendiconti green

Esistono, poi, sottolinea Scotton, delle peculiarità delle Pmi che evidenziano l’attitudine ad adottare comportamenti responsabili, non facilmente rilevabili. Si tratta di politiche spesso di tipo tacito e non codificato, che ne rendono difficoltosa la misurazione e la rendicontazione.

Il punto della Consob sulle dichiarazioni non finanziarie

Ma a che punto è l’applicazione della direttiva Ue? Consob ha reso noto l’elenco dei soggetti che hanno pubblicato le dichiarazioni non finanziarie (Dnf) nel 2019, in linea con quanto previsto dal decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016. Sono 208: 151 le quotate in Italia, 28 quelle presenti su altri mercati regolamentati, 24 i documenti relativi a banche e assicurazioni non quotate, 5 i documenti pubblicati in via volontaria ai sensi dell’articolo 7 del decreto.

Inoltre, nel Rapporto annuale sulla Corporate Governance delle società italiane quotate in Borsa, l’Autorità per la vigilanza dei mercati finanziari ha evidenziato la crescente rilevanza - a fronte di un numero di Dnf ancora basso - dei temi relativi alla sostenibilità. Nel 2018, 33 società hanno collegato le remunerazioni variabili degli amministratori delegati ai parametri Esg e 54 società (45 nel 2017) hanno affidano a un comitato la supervisione delle questioni di sostenibilità.

Aumenta anche la presenza femminile negli organi sociali delle quotate, superando rispettivamente il 36% e il 39% degli incarichi di amministrazione e di controllo. Una tendenza evidenziata anche dai risultati dell'indagine 2019 dell’Osservatorio Esg del Sole24Ore, a cui hanno risposto 68 delle 289 aziende quotate a Piazza Affari (fatta eccezione per le blue chip). Trentuno le realtà della Lombardia che hanno risposto al questionario, seguite, a distanza, da Emilia Romagna (8) e Lazio (6). Il settore più rappresentativo è quello Industrial (24%), secondo il Consumer Discretionary (16%) e terzi (12%) Communication Services e IT. Sono 46 le quotate dotate di policy ambientale, 38 quelle impegnate nella riduzione delle emissioni.

Pari opportunità e diritti umani, invece, sono i temi più rilevanti in ambito sociale: in entrambi i casi le aziende che hanno dichiarato di aver assunto impegni in queste direzioni sono 63.