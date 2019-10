Pmi femminili, contributi a fondo perduto del Friuli Venezia Giulia Fino al 15 novembre possibile domandare 2.500-30mila euro per progetti di imprenditoria nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio, del turismo e dei servizi

Ci sono ancora circa tre settimane per potere chiedere i contributi a fondo perduto che la regione Friuli Venezia Giulia mette a disposizione di progetti di imprenditoria femminile nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio, del turismo e dei servizi. Possono richiedere i contributi le nuove Pmi femminili con sede legale (o unità operativa oggetto dell’investimento) in Friuli Venezia Giulia.

Chi ha diritto a richiederli

Per nuova s’intende la compagine iscritta da meno di 36 mesi al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di contributo. L'ammontare minimo del contributo è pari a 2.500 euro, l’ammontare massimo del contributo è pari a 30mila euro. L’intensità del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile. La domanda di contributo potrà essere presentata, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo indicato nell’apposito avviso emanato dal direttore della struttura dell'amministrazione regionale competente, dall’impresa richiedente alla Camera di commercio territorialmente competente. In base all’avviso approvato dall'amministrazione regionale, la domanda può essere presentata dalle ore 9.15 di martedì 15 ottobre 2019 alle ore 16.30 di venerdì 15 novembre 2019.

Per impresa femminile, spiega il bando della regione «s’intende l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e l'i mpresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società».