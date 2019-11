Pmi in frenata ma più solide rispetto al passato

I dati del nuovo Report di Cerved, giunto alla sesta edizione, indicano invece come nel 2018 e nella prima parte del 2019 la crescita del fatturato e dei profitti si sia fermata, senza però incidere negativamente sui profili di rischio delle aziende, ulteriormente migliorati rispetto all'anno precedente. «Grazie a uno sforzo di capitalizzazione degli imprenditori e al dividendo del quantitative easing, che ha ridotto il peso degli oneri finanziari - conferma l’ad di Cerved Group Andrea Mignanelli - oggi abbiamo un sistema di imprese molto più solido: le oltre 100.000 Pmi che classifichiamo come ‘sicure' o ‘solvibili' potrebbero finanziare investimenti per 133 miliardi di euro senza compromettere il loro profilo di rischio».

Anche nel prossimo triennio, secondo l'analisi, le Pmi italiane continueranno a evidenziare profili solidi, pur crescendo poco in ragione di una congiuntura economica debole, al di sotto di un punto percentuale in termini reali: nel 2019, infatti, i fatturati segneranno una netta frenata e accelereranno leggermente nel successivo biennio, mentre la redditività lorda sarà sostanzialmente ferma per poi crescere a ritmi lenti. Gli indici di redditività subiranno un'ulteriore flessione: nel 2021, al termine del periodo di previsione, il Roe si attesterà al 10,4% (dall'11% del 2018). Ciononostante, il rafforzamento patrimoniale e il calo della rischiosità dovrebbero proseguire, anche se più lentamente rispetto al passato.



Il Rapporto Cerved 2019 in dettaglio

Nel 2018 il fatturato delle Pmi è cresciuto del 4,1% in termini nominali ma è rimasto poco sopra i livelli del 2017 in termini reali (+0,7%), con un rallentamento che ha riguardato tutti i settori tranne le costruzioni, in ripresa dopo anni di forte debolezza. Il valore aggiunto è cresciuto (+4,1%) a ritmi più ridotti dei costi del lavoro (+5,6%), con effetti negativi sulla produttività e sui margini delle Pmi. La ripresa della redditività lorda si è quasi fermata: i margini lordi sono cresciuti dell'1,2% tra 2017 e 2018 (era il 3,2%). Guardando ai livelli pre-crisi, le Pmi hanno livelli di Mol ancora inferiori del 20% a quelli del 2007.

Ancora, per la prima volta dal 2013 gli indici di redditività risultano in calo. Si riduce l'utile corrente ante-oneri finanziari, la redditività operativa, il ROI e – nonostante un ulteriore calo del peso degli oneri finanziari nei bilanci – la redditività netta, che è passata dall'11,7% del 2017 all'11% del 2018.

Il calo dei margini ha riguardato in misura maggiore le medie imprese, le società agricole e quelle che operano nell'industria, che però mantengono indici superiori a quelli osservati nel resto dell'economia.

Anche i dati relativi alla demografia di impresa restituiscono una fotografia in chiaroscuro: il numero di Pmi, dopo il positivo balzo del 2017 (+5,5%), ha continuato a crescere nel 2018 ma a ritmi più lenti (+2,9%), raggiungendo quota 161 mila. Sul fronte delle uscite dal mercato, la fase di netto miglioramento è terminata: nel 2018 è di nuovo aumentato il numero di Pmi che hanno avviato procedure di default o di liquidazione, con una lieve inversione di tendenza quest'anno. Dopo essere tornati su livelli fisiologici, nel 2019 i fallimenti sono di nuovo aumentati, con incrementi più sostenuti nell'industria e nei servizi.

Punti di forza

La congiuntura più debole, tuttavia, non ha intaccato il processo di rafforzamento dei fondamentali finanziari delle Pmi, che prosegue da molti anni. I debiti finanziari sono cresciuti per il secondo anno consecutivo nel 2018, con un'accelerazione rispetto al 2017 (+2,2% contro +1,2%). Parallelamente, le Pmi hanno rafforzato il proprio capitale a ritmi decisamente più sostenuti (+8,5%). Ne è seguita un'ulteriore riduzione del peso dei debiti finanziari in rapporto al capitale netto, sceso nel 2018 al 63% (dal 66% del 2017 e dal 116% del 2007).

Gli score che Cerved assegna ai bilanci delle PmI riflettono questi miglioramenti strutturali: la quota di Pmi con un bilancio ‘solido' ha raggiunto un massimo nel 2017 (56,5%, rispetto al 39,4% nel 2012), mentre quella delle aziende con un bilancio ‘rischioso' è scesa al minimo (12,1%, dal 22,7% nel 2012).

Le informazioni sui pagamenti delle imprese indicano che, dopo una lunga fase di miglioramento, nei primi sei mesi del 2019 sono tornati ad aumentare i ritardi e i tempi di pagamento. Tuttavia, la percentuale di aziende che saldano con ritardi superiori a due mesi rimane bassa e lontana dai massimi osservati durante la recessione.