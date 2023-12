Pmi, minibond per 150 milioni garantiti dalla Regione Puglia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Minibond per le Pmi garantite dalla regione Puglia anche nel nuovo ciclo di programmazione 2021-2027. Progettata nella forma del basket bond, questa modalità di finanziamento alternativo per le Pmi ha dato infatti buona prova per tutto il ciclo precedente.

Nel periodo 2014-2020 sono stati infatti emessi bond per 150 milioni di euro da parte di 39 Pmi, tutti con garanzia di portafoglio, fino al 25% dell’importo totale emesso, a carico di Puglia Sviluppo (società in house) che ha gestito il fondo, per 40 milioni, attivato dalla regione Puglia.

Grazie a queste emissioni di prestiti obbligazionari - le ultime si sono concluse in questi giorni con 12 aziende interessate per un valore totale di 38,9 milioni - le Pmi pugliesi hanno avuto accesso al mercato dei capitali finanziando operazioni straordinarie, investimenti e capitale circolante incrementando così il proprio livello di innovazione di processo e di prodotto.

«I risultati ottenuti – spiega la presidente di Puglia Sviluppo, Grazia D’Alonzo – fanno sì che questi strumenti di finanza innovativa si candidino a far parte del pacchetto di misure regionali, gestite da noi, anche nel Programma regionale 2021-2027». Le ultime emissioni per 38,9 milioni riguardano più settori: abbigliamento, logistica, distillazione di bevande alcoliche, sviluppo e organizzazione di reti di vendita,trasporti, strutture turistico-ricettive, diffusione di mezzi ad alimentazione elettrica,sviluppo di software.

Nella gestione dello strumento - che secondo Alessandro Delli Noci, assessore regionale allo Sviluppo Economico, «è la dimostrazione che il mercato dei capitali, grazie anche alle garanzie pubbliche, è una valida risorsa per lo sviluppo del territorio»- sono stati coinvolti più soggetti: UniCredit in qualità di originator e di arranger, Cassa depositi e prestiti e Mediocredito Centrale come investitori istituzionali che sostengono finanziariamente i progetti.