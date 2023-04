Pmi sempre più indipendenti dalle banche per il trade finance

Negli ultimi anni, la crescente riluttanza del sistema bancario a finanziare le operazioni di trade finance delle Pmi, unita a processi di approvazione del credito sempre più stringenti e farraginosi, hanno portato alla diffusione di veicoli di investimento alternativi specializzati nel trade finance.

Dal punto di vista macroeconomico il 2023 rimarrà un anno di incertezza, visto l’aumento dei tassi che agisce sempre con un effetto ritardato sull’economia reale, si ritiene, infatti, che i prossimi mesi dovrebbero rivelarsi ricchi di informazioni sull' effettiva salute dell’economia, in particolare quella delle Pmi e sulla loro capacità di finanziamento.

Il Fondo monetario internazionale prevede una crescita globale del 2,9% per quest’anno, in calo rispetto al 3,4% del 2022, ma con un buon 3,1% sperato per il prossimo anno. Il tasso di inflazione pesa ulteriormente sulle stime di crescita. Secondo l’Fmi a livello globale dovrebbe passare dall’8,8% nel 2022 al 6,6% nel 2023 e al 4,3% nel 2024, restando al di sopra dei livelli pre-pandemia (3,5%).

La guerra in Ucraina ha certamente spostato gli equilibri economici e politici globali sotto vari aspetti. In questi mesi abbiamo registrato l'urgenza di molte realtà aziendali europee ed extra-europee che, non potendo più acquistare o commercializzare prodotti provenienti dalla Russia per via delle sanzioni in essere a oggi, hanno dovuto trovare nuove soluzioni commerciali.

Dopo due anni d'emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19, la crisi energetica e talvolta, nei casi più gravi, da una crisi alimentare, ha inoltre portato una forte pressione sul debito di molti Paesi africani e asiatici. Nel corso degli ultimi mesi molti paesi hanno dovuto ricorrere agli aiuti finanziari del Fondo monetario ionternazionale oppure hanno dovuto procedere con una ristrutturazione del debito.