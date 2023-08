Pmi, spinta da 219 miliardi (46%) alle esportazioni italiane

La doppia scommessa

La dinamicità di questo segmento è poi certificata da un altro aspetto che attiene alle scelte messe in campo dalle imprese, sempre più votate alla transizione green e digitale. Lo dicono, anche qui, i numeri raccolti dalla Sace: nel 2022 una fetta assai significativa delle pmi ha infatti accelerato su questo fronte, mostrando un’attenzione crescente verso i temi collegati. Nel 2022, infatti, il 59,5% delle imprese manifatturiere ha intrapreso azioni di sostenibilità. E, se esaminando nel dettaglio lo spaccato sottostante, non stupisce che la quota maggiore sia appannaggio delle grande i imprese (81,5% rispetto a 36,1% delle piccole), non va comunque trascurato che il 61% di quelle medie mostri un’interesse in crescita verso queste iniziative, ormai sempre più rilevanti all’interno dell’attività economica. In particolare, le pmi rivolgono l’attenzione ad aspetti mirati alla tutela ambientale: dall’aumento dell’impiego di energia da fonti rinnovabili all’incremento dell’efficienza energetica passando per la riduzione di imballaggi, di acqua (in abbinamento al riutilizzo della stessa risorsa idrica) e di materie prime (in questo caso a favore di un maggior uso di quelle seconde).

Una direzione ben precisa che, come ribadisce Sace riprendendo un doppio check svolto da Sda Bocconi e, più di recente, dall’Istituto Tagliacarne, aumenta la resilienza e la competitività delle pmi, rafforzandone altresì la propensione a presidiare i mercati esteri. Tanto più se, come ricorda ancora lo studio, la scelta delle imprese di investire in tecnologie 4.0 e sostenibilità si accompagna anche un’evoluzione del modello di business. In questo caso, infatti, la probabilità di esportare è triplicata rispetto a chi non adotta tali misure.

Loading...