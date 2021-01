Pmi, via alla maxi alleanza per Confidi Centro Nord

Il nuovo consiglio di amministrazione di Confidi Centro Nord conta 12 consiglieri, tutti imprenditori, tra i quali anche Filippo Gerard, presidente Federalberghi Valle d’Aosta: «Quello del turismo è un settore strategico di grande rilevanza nelle tre regioni anche se in grande difficoltà» dice Noussan, secondo il quale la spinta alla digitalizzazione dovuta anche alle misure messe in atto per fronteggiare l’emergenza covid ha favorito le sinergie tra territori non contigui.

Proprio le sinergie possibili tra le due realtà, il contenimento dei costi a livello di struttura e sul fronte informatico oltre alla prospettiva di un salto di qualità sul versante dei servizi offerti agli associati sono stati gli elementi propedeutici all’alleanza.

È probabile, a giudizio del presidente di Confidi Centro Nord, che nei prossimi mesi il settore assisterà a ulteriori processi di aggregazione e a un’evoluzione nel ruolo delle strutture.

L’obiettivo è «porsi come interlocutore privilegiato delle istituzioni regionali e degli istituti di credito e offrire servizi finanziari e di consulenza sia alle società in house delle regioni sia alle imprese, con l’obiettivo di creare crescita e valore» chiarisce Noussan.