Pneumatici

1. Aderenza sul bagnato

Una buona aderenza sul bagnato è fondamentale per garantire la massima sicurezza di guida. L'indice di aderenza sul bagnato riflette il livello di prestazione del pneumatico in condizioni di fondo bagnato con una classificazione che va da A a G (anche se D e G non vengono utilizzate al momento). In generale, l'etichetta UE si riferisce a una velocità di 80 km/h.

Un pneumatico in classe A che frena sul bagnato a questa velocità giunge all'arresto completo dopo aver percorso 28 metri. Volendo fare un confronto, ad un pneumatico di classe F serviranno 46,5 metri per fermarsi completamente: una differenza di 18 metri. Dal punto di vista della sicurezza ha quindi senso optare per un pneumatico di classe superiore.

2. Efficienza dei consumi

A seconda della resistenza al rotolamento del pneumatico, la classificazione dell'efficienza in termini di consumi può variare da A (miglior efficienza dei consumi) a G (peggior efficienza dei consumi). Tra le diverse classi il consumo di carburante aumenta di circa 0,1 litri ogni 100 km percorsi.

3. Livello di rumorosità

L'indice di rumorosità misura le emissioni di rumorosità esterna del pneumatico in decibel. Un maggior numero di onde colorate di nero sull'etichetta corrisponde a una maggiore rumorosità del pneumatico. Una sola onda colorata indica che il pneumatico possiede il livello di rumorosità inferiore, ossia tra 67 e 71 dB. Il livello più alto è rappresentato da tre onde colorate e corrisponde a un range compreso tra 72 e 76 dB.