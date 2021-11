Pneumatici “fantasma”: un problema sia per l’ambiente sia per gli operatori del settore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una voragine che supera i novanta milioni di euro. A provocarla, ogni anno, sono gli pneumatici fantasma. Ossia quelli che sfuggono al “censimento” in cui si mette assieme vendita (prima) e smaltimento (poi) perché «venduti in nero o seguendo canali non ufficiali e quindi fuori da ogni possibile tracciamento».

Il problema

A sollevare il problema, sollecitando misure di controllo e auspicando una maggiore tracciabilità, è il consorzio Ecopneus, l'organismo che ogni anno raccoglie, tratta e recupera circa 200 mila tonnellate di pneumatici fuori uso su un totale di 360 mila. «Oltre a creare un danno erariale, che con i nostri esperti abbiamo stimato in circa 80 milioni di euro l'anno - premette Federico Dossena, direttore generale Ecopneus - questo “baco dell'illegalità” porta delle conseguenze anche per gli operatori onesti, mettendo in campo una vera e propria concorrenza sleale e facendo mancare una cifra che viaggia intorno ai 12 milioni di euro».

L'osservatorio

Per far fronte a questo problema, da qualche anno, è stato costituito “l'Osservatorio sui flussi illegali di pneumatici e Pneumatici fuori uso (Pfu) in Italia” di cui fanno parte Legambiente e i consorzi Ecopneus, EcoTyre e Greentire – che gestiscono circa l'85% del totale nazionale – e le associazioni di categoria Confartigianato, CNA, Airp, Federpneus e Assogomma. Obiettivo: individuare i casi in cui intervenire e proporre soluzioni. E per portare avanti questa iniziativa, l'osservatorio ha promosso la piattaforma “CambioPulito”.

Le stime e il rapporto

Non solo. Tra le attività anche il rapporto “I flussi illegali di pneumatici in Italia”. Un lavoro durato due anni e mezzo in cui si mettono assieme numeri, scenari e proposte. Punto di partenza è la stima sulle tonnellate di pneumatici che ogni anno vengono immesse «illegalmente nel mercato nazionale» e che secondo quanto si legge nel rapporto sono tra le «trentamila e le 40 mila tonnellate».

La voragine da 92 milioni di euro

A questi dati, prosegue il rapporto, «si legano un mancato versamento del contributo ambientale per la loro raccolta e riciclo pari a un totale di circa 12 milioni di Euro, evasione dell'Iva stimabile in circa 80 milioni di Euro e un'esposizione al rischio di abbandono nell'ambiente di pneumatici fuori uso derivanti da attività illegali, che non esistono e sono dunque fuori dalle regole del sistema nazionale di gestione dei Pfu».