Pneumatici invernali, dal 15 aprile vanno a riposo. Si passa alle gomme estive

Anche quest'anno a metà aprile termina l'efficacia delle Ordinanze che vincolano la circolazione, su molte strade d'Italia, alla presenza di pneumatici invernali e alla disponibilità di catene e calze da neve, naturalmente anch'esse omologate. La normativa riguarda sia le autovetture sia i mezzi commerciali fino a 3,5 tonnellate.

Per effettuare il passaggio dal treno di pneumatici invernali a quello estivo è, tuttavia, previsto un periodo di tolleranza che arriva sino al 15 maggio. Si tratta di un tempo tecnico ispirato dalla necessità di permettere ad automobilisti e rivenditori di organizzare razionalmente il cambio gomme. Al riguardo va specificato che, anche in questo periodo di limitazioni agli spostamenti, sia nelle zone arancioni sia in quelle rosse è sempre consentito recarsi dal gommista. Infatti, i pneumatici rientrano tra i beni di prima necessità e, per questo motivo, Assogomma ricorda anche che se le dotazioni estive fossero conservate presso un rivenditore in una Regione diversa da quella di residenza lo spostamento è consentito poiché rientra tra le casistiche di “stato di necessità”. Va anche ricordato che le auto più recenti sono dotate di sensori di pressione che richiedono adeguati macchinari durante lo smontaggio e il montaggio dei pneumatici e l'indispensabile taratura del dispositivo da parte del gommista.

In ogni caso, per sgombrare il campo da qualsiasi ipotesi di assembramento e inutili perdite di tempo è consigliabile prendere appuntamento con il gommista di fiducia.

Viaggiare in regola e in sicurezza

Ma vediamo cosa prevede la legge. Fermo restando che la misura delle gomme neve deve rispettare una di quelle riportate sul libretto (verificabili con quelle presenti sul fianco di ogni pneumatico) la normativa impone il montaggio obbligatorio dei pneumatici estivi entro metà maggio soltanto se hanno un codice di velocità inferiore rispetto a quello indicato sulla carta di circolazione. In questo caso, a partire dal 16 maggio s'incorre in sanzioni che partono da 422,00 e arrivano a 1.682,00 euro, si rischia nella decurtazione punti sulla patente e s'incappa nel ritiro del libretto della vettura, che comporta la revisione presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Quindi, se il codice è identico o superiore a quello indicato sul libretto non è necessario effettuare il cambio dei pneumatici entro il 15 maggio. Tuttavia, va detto che nella bella stagione un pneumatico estivo grazie alle specifiche caratteristiche strutturali si surriscalda meno di un invernale, quindi offre maggiori parametri di sicurezza e confort.

La scadenza di metà maggio, così come quella autunnale relativa al montaggio delle gomme da neve, non interessa chi ha optato per le coperture allseason. Una specie che sta rivelandosi sempre più adatta alle esigenze di un gran numero di automobilisti.