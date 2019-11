Pneumatici invernali: l'alternativa sono le catene da neve

(Marka)

Per viaggiare nel rispetto delle norme bastano anche le catene da neve, utili solo in condizioni di elevato innevamento e di marcate pendenze ma anche idonee a soddisfare gli obblighi di legge se non ci si avventura spesso in zone innevate. Anch'esse devono essere omologate, devono essere consone alla misura dei pneumatici della vettura poiché, diversamente, in caso di controllo si è soggetti a contravvenzione. Inoltre, va considerato che con le catene montate non si possono superare i 50 all'ora e che, specie sulle vetture più recenti spesso equipaggiate con cerchi di larga sezione, non ne è sempre possibile il montaggio.

PER APPROFONDIRE

● Speciale pneumatici invernali: guida all’uso