Pneumatici invernali: i chiodati per condizioni d'uso impegnative

(Marka)

I pneumatici invernali chiodati, vietati sui veicoli con peso superiore ai 35 quintali, devono essere montati su tutte le ruote della vettura e dell'eventuale rimorchio, avere un numero di chiodi compreso tra 80 e 160 che non devono sporgere oltre 1,5 mm e, infine, obbligano a montare i paraspruzzi posteriori. Le gomme chiodate possono essere impiegate dal 15 di novembre al 15 marzo e impongono di non superare i 90 all'ora lungo la viabilità ordinaria e i 120 orari in autostrada.



