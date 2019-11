Pneumatici invernali, ecco cosa offre il mercato L’obbligo delle gomme invernali (o catene a bordo) scatta il 15 novembre. Ma quali sono le migliori proposte sul mercato? di Giulia Paganoni

La stagione invernale è ormai alle porte e anche le auto devono essere equipaggiate nel modo giusto. Per questo è necessario riuscire a scegliere gli pneumatici giusti per le proprie esigenze. Attenzione, infatti, che non tutte le gomme termiche hanno le stesse caratteristiche e noi consigliamo di affidarsi ai migliori marchi europei, quali Pirelli, Bridgestone, Michelin e Yokohama.

Perché gli pneumatici invernali?

Con la stagione fredda anche la tenuta delle gomme cambia. Per questo è necessario fare il cambio gomme a montare pneumatici invernali con mensole e profili appositamente ideate per le basse temperature. I battistrada sono caratterizzati dalla presenza di ampi incavi e un alto numero di lamelle che assicurano elevati standard di sicurezza nelle diverse condizioni atmosferiche. E, anche in assenza di neve, quando le temperature scendono sotto i 7°, gli pneumatici invernali riducono lo spazio di frenata, il rischio di aquaplaning e migliorano la motricità e tenuta in strada su superficie con bassa aderenza.



Pirelli: ampia scelta per l'inverno.

Dai suv alle auto sportive. Pirelli ha sviluppato pneumatici termici per ogni situazione e con una vasta scelta di misure.

Sono nuove le P Zero Winter, sviluppate per avere alti livelli di performance anche nella stagione invernale. Alla gamma si aggiungono anche le Winter Sottezero (serie II) che grazie ai tasselli rigidi e distanziati permette un livello elevato di aderenza anche sulla neve. Simili sono i Winter Sottezero 3, sviluppato per auto premium assicurando massima sicurezza, controllo e prestazioni in tutte le situazioni meteorologiche invernali.

Il cinturato è il top di casa Pirelli in termini di sicurezza e prestazioni su tutte le condizioni di guida invernali.

Per quanto riguarda i modelli a ruote alte (suv e Cuv), Pirelli ha sviluppato Scorpion Winter che offre massima stabilità e controllo su neve, bagnato asciutto. Infine, Scorpion Ice and Snow è stato sviluppato per un'aderenza elevata su strada sia sull'acqua che sulla neve. Infine, il disegno è pensato anche per il tuning estetico.



Bridgestone: la stagione fredda con Blizzak LM005.

La gamma invernale di Bridgestone è appena stata rinnovata con Blizzak LM005. Prestazioni eccezionali su neve e ghiaccio. Migliore nella sua categoria per frenata e aderenza sul bagnato. E tecnologia DriveGuard sulle principali misure, pertanto è possibile viaggiare per 80 km a una velocità di 80 km/h. Lo pneumatico è realizzato con la mescola Nano Pro-tech di Bridgestone, che ha un alto contenuto di silice per prestazioni migliori in condizioni di bagnato e neve. La silice fa in modo che la mescola dello pneumatico abbia un comportamento elastico ottimale anche a temperature molto basse, garantendo la massima adesione e di conseguenza una trazione eccellente. Infine, il disegno del battistrada del nuovo Blizzak LM005 combina le lamelle 2D al centro con il design a lamelle 3D nella spalla e le scanalature laterali per offrire un grip migliore in condizioni stradali ghiacciate.

Michelin: al comando della gamma invernale le nuove Alpin 6.

La gamma invernale Michelin comprende più proposte. L'ultima arrivata in ordine di tempo di chiama Alpin6 che offre prestazioni eccellenti in trazione, accelerazione e frenata in condizioni invernali estreme per tutto l'arco della sua vita. Questo grazie a due innovazioni: le lamelle a goccia d'acqua autobloccanti in 3D e il battistrada bi-mescola. Vanno a comporre la gamma Alpin5, Alpin A4, Pilot Alpin 5, nella versione Pilot Alpin 5 suv per i modelli a ruote alte, Pilot Alpin PA4 e Latitude Alpin LA2 per elevate prestazioni per i suv su bagnato e neve.

Yokohama: pneumatici anche estremi per neve e ghiaccio.

Nella gamma prodotti invernali di Yokohama troviamo prodotti interessanti. Pariamo dal Bluearth Winter V905, l'ultima evoluzione degli pneumatici invernali targati Yokohama. Tra le qualità, una buona tenuta sul bagnato e un buon drenaggio di neve e acqua. Per le auto di piccole dimensioni sono consigliate le V903. Infine, le Iceguard sono sviluppate per performance su neve e ghiaccio.

