Pneumatici invernali, istruzioni per l’uso: le domande e le risposte di Corrado Canali

4' di lettura

Manca poco alla scadenza dopo la quale diventerà obbligatorio disporre di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo. Il 15 novembre è, come ogni anno, la data fissata per fare il cambio delle gomme. Facciamo il punto non solo sui tempi, ma anche su tutto ciò che è bene sapere su un importante appuntamento il più cruciale per affrontare al meglio le insidie di una stagione, quella invernale, che si annuncia come sempre critica per chi deve viaggiare sia su strade che su autostrade.

Quando si cambiano e quando si devono sostituire

Il periodo fissato dalle ordinanze è dal 15 novembre al 15 aprile, ma è comunque previsto un mese di tolleranza sia prima che dopo per dare tempo e modo di cambiare le gomme. Di conseguenza dal 16 maggio fino al 14 ottobre, torneranno obbligatori i pneumatici estivi, a meno che gli invernali o quelli definiti “quattro stagioni” abbiano codice di velocità uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione. In ogni caso per il nostro Codice stradale è possibile circolare tutto l'anno con le M+S.

Si possono montare soltanto due gomme invernali?

Il Codice della strada in fondo lo prevede indicando che i due pneumatici dello stesso asse devono essere dello stesso tipo e misura, quindi consente il montaggio di due sole gomme, uguali tra loro e diverse da quelle dell'altro asse. Ma è sconsigliabile viste le differenze di aderenza tra avantreno e retrotreno che potrebbero causare situazioni molto pericolose. E', dunque, molto meglio equipaggiare la vettura di quattro pneumatici dello stesso tipo oltre che in condizioni di usura simili, su tutte le 4 ruote.

È possibile utilizzare gli invernali anche d'estate?

Dipende dal codice di velocità dei pneumatici. Per l'impiego stagionale dei pneumatici invernali, infatti, è ammessa una deroga al codice di velocità, mentre nel resto dell'anno non è consentita la circolazione con pneumatici M+S con codici di velocità inferiori a quelli riportati nella carta di circolazione. Il motivo è che mescola e disegno del battistrada delle gomme invernali sono diversi rispetto estive per essere aderenti alle basse temperature e sulla neve. Il caldo però peggiora il grip e l'usura aumenta di molto.

Oltre ai pneumatici conviene usare cerchi specifici?

Se si acquistano in aggiunta anche quattro cerchi per i pneumatici invernali si hanno di sicuro dei vantaggi. Infatti il cambio stagionale non solo è più rapido, ma non si rischia di danneggiare i cerchi originali con dei frequenti montaggi e smontaggi. In tema di costi, poi, si deve tenere conto che in certi casi la somma del costo di gomme invernali più piccole abbinati a cerchi specifici può risultare in certo casi inferiore a quello delle sole gomme “termiche” sia pure della stessa misura delle estive.