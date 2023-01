Pneumatici usati: ecco che fine fanno e perché aiutano l’ambiente

La gomma che si ottiene dal riciclo viene impiegata per la la realizzazione di superfici sportive, campi da calcio, per asfalti silenziosi, isolanti acustici, arredi urbani o per il recupero energetico. «A oggi il mercato della gomma riciclata è in costante crescita - argomenta - Ecopneus si sta dedicando fattivamente a nuovi filoni e settori applicativi attraverso un costante lavoro di Ricerca e Sviluppo, come il riciclo chimico e le applicazioni in ambito industriale distinguendosi inoltre per l’impegno profuso nel fornire supporto e consulenza alle Amministrazioni locali sulle soluzioni innovative ed ecosostenibili».

Più riciclo, meno emissioni

C’è poi l’aspetto legato alle emissioni e quindi al contributo ambientale. In questo caso il dato è relativo al 2021 quando, a sentire i responsabili dell’organismo grazie all’attività di riciclo di Ecopneus è stata evitata l’emissione «di 310mila tonnellate di CO2 equivalenti (un quantitativo pari a quelle di 185 mila autovetture che percorrono 10.000 km in un anno), un consumo di acqua di quasi 1,23 milioni di m3 (la quantità di acqua necessaria per riempire 495 piscine olimpioniche) e un prelievo di materie prime di 282 mila tonnellate (quantità pari al peso di 575 treni Frecciarossa 1000 composti di otto carrozze più locomotore). Benefici a cui si aggiunge il risparmio per il Paese legato alla riduzione delle importazioni di materiale vergine che complessivamente si attesta a circa 79 milioni di euro».