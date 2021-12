Pnrr: nel 2022 da centrare 102 obiettivi per 40 miliardi. Via libera Ue alla rata italiana

Gli obiettivi (102) da centrare per 40 miliardi di fondi

Nel 2022 in tutto andranno centrati 102 obiettivi per assicurarsi seconda e terza rata dei fondi europei, in tutto 40 miliardi. Nel dettaglio andranno raggiunti 47 obiettivi nei primi sei mesi dell’anno e 55 nella seconda parte del 2022. Per ottenere due tranche rispettivamente da 19 e 21 miliardi. In totale da qui al 2026 i fondi sono suddivisi in 10 rate: per vedersi staccare tutti gli assegni l’Italia dovrà realizzare in tutto 520 obiettivi.

Dal 2022 relazione a Camere aprile-settembre con il Def

La relazione al Parlamento delinea anche i tempi del futuro monitoraggio sull’attuazione delle riforme: «A partire dall’anno 2022, le relazioni saranno trasmesse al Parlamento entro la prima metà di aprile, in corrispondenza con la trasmissione del Documento di economia e finanza (Def), ed entro la fine di settembre. Questa scelta è conforme anche al calendario previsto per il monitoraggio dei Piani nazionali di ripresa e resilienza in sede europea» si legge nella bozza del testo che il governo invierà non solo alla Camere ma anche alla Conferenza unificata e al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale.

Tavolo parternariato non ha equivalenti in Ue

A proposito del tavolo per il parternariato, nella relazione si sottolinea anche che «la scelta di costituire un organismo ad hoc rappresenta un modello che - secondo le analisi condotte dal Comitato economico e sociale (Cese) dell’Unione europea - non ha per ora equivalenti negli altri Stati membri, nei quali il coinvolgimento delle diverse parti sociali è attuato con modalità diverse, spesso senza una formalizzazione né un riconoscimento normativo esplicito».

Fondi europei nel 2022 dopo la verifica

Intanto il commissario europeo per gli Affari economici Paolo Gentiloni - è scritto sul sito del ministero dell’Economia - ha siglato gli “operational arrangements” relativi al Pnrr dell’Italia. Arriva così il via libera dell’Ue alle rate semestrali delle risorse del piano riconosciute all’Italia. Vengono così fissate le regole condivise in base alle quali saranno poi fatte le verifiche per lo sblocco definitivo nei fondi, semestre per semestre. I primi fondi arriveranno tra qualche mese, dopo aver verificato che gli obiettivi indicati sono stati centrati. Per la prima rata si tratta dei 51 target e milestone citati da Draghi.