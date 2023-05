Pnrr, nel 2023 vanno realizzati interventi per i giovani da 1,6 miliardi

PNRR E LE MISURE PER I GIOVANI Loading...

Sotto osservazione la milestone di giugno

La milestone di giugno è sotto osservazione del ministro Raffaele Fitto, che ha la delega al Piano. Il governo è consapevole che non tutti gli enti locali riusciranno a centrare l’obiettivo concordato con la commissione Ue di aggiudicare tutti i lavori entro giugno. Tra le opzioni sul tavolo, in previsione del negoziato con Bruxelles c’è la richiesta di un rinvio del termine (probabilmente a fine settembre), o una riduzione del numero degli interventi.

Come terzo intervento del 2023, sono a disposizione 60 milioni per il servizio civile digitale: la scadenza è al II trimestre per l’approvazione del secondo bando per la raccolta dei progetti (l’approvazione del primo bando è avvenuta puntuale a giugno 2022).

Sempre quest’anno sono in scadenza nel quarto trimestre due investimenti per i giovani: con 650 milioni a fondo perduto si finanzia il servizio civile universale, con l’obiettivo di aumentare il numero di giovani tra i 18 e i 28 anni che accedono ad un percorso di apprendimento del Scu con l’obiettivo a dicembre 2023 di arrivare a 170 mila partecipanti complessivi nell’arco del triennio 2021-2023. È un target, che secondo il Cng non presenta particolari criticità, contando che le organizzazioni di servizio civile hanno potenziato recentemente la presentazione di programmi e progetti per un numero di posti compreso tra 60mila e 70mila.

Le borse di studio per l’accesso all’università

Poi con 500 milioni a fondo perduto si sostiene l’assegnazione di borse di studio per l’accesso all’università per passare da 256mila ad almeno 300mila studenti, dunque ampliando il numero di studenti beneficiari attuali di circa 40mila e aumentando di 700 euro in media l’importo della borsa (arrivando ad un valore di circa 4mila euro per studente). Il 30% di queste risorse sarà destinato alle regioni del Mezzogiorno. Si offre l’opportunità di ridurre il divario tra la percentuale di studenti con una borsa di studio in Italia (pari al 12%) e la media Ue (circa il 25%).

«I giovani in Italia sono sempre di meno e soprattutto contano sempre di meno - commenta Maria Cristina Pisani, presidente del Consiglio nazionale dei giovani- anche se studiano hanno difficoltà a trovare un lavoro che garantisca loro pienamente autonomia, non hanno fiducia nelle istituzioni, sono più soli, fragili dei loro genitori e vivono un malessere anche psicologico sempre maggiore. Non possiamo e non dobbiamo permetterci assolutamente di farci scappare alcuna scadenza del Pnrr. Ancora di più quest’anno, un 2023 cruciale per la caduta a terra degli interventi pari al 28% di tutte le risorse indirizzate ai giovani programmate dal 2021 al 2026. Rispettare le tappe è una promessa intergenerazionale e un’enorme responsabilità, dato che gli investimenti per il rilancio della nostra economia ricadranno in gran parte sulle spalle della presente e futura generazione».