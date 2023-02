Pnrr: arriva nuovo dl attuazione, da accelerazione ad agenzia gioventù

Ascolta la versione audio dell'articolo

Procedure semplificate per realizzare gli obiettivi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e rispettare il cronoprogramma. È questa la linea espressa dal governo nell’ambito del nuovo decreto, il terzo, atteso sul tavolo del Consiglio dei ministri nel pomeriggio di giovedì 16 febbraio. Un provvedimento che, oltre ad accelerare la realizzazione delle opere, riducendo vincoli e autorizzazioni, cambia la governance del Pnrr accentrando a Palazzo Chigi la regia del piano, con una nuova struttura che prevede quattro direzioni generali e un coordinatore.

Più controlli sulle unità di missione nei singoli ministeri

L’esecutivo interviene anche sulle unità di missione del Pnrr all’interno dei singoli ministeri, oggi vincolate a dirigenti incaricati fino al 2026: se il loro lavoro non sarà adeguato, le funzioni delle unità di missione potranno essere trasferite «ad altra struttura di livello dirigenziale».

Tempi più veloci per il via libera alle rinnovabili

Il decreto punta poi a rendere più veloce il sistema autorizzativo per gli impianti che sfruttano fonti rinnovabili, in particolare per il settore eolico, e taglia tempi e oneri dei permessi per le opere.

Stretta sui comuni indietro sugli appalti

Inoltre, il decreto rafforza i poteri sostitutivi che consentiranno di commissariare più rapidamente un Comune indietro con gli appalti Pnrr. Più rapida sarà anche la tutela dei beni culturali interessati dagli interventi del piano, perché viene affidata ad una Sovrintendenza speciale, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. Resta invariata la previsione secondo cui la Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, limitatamente all’attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

Arriva l’Agenzia italiana per la gioventù

Tra le altre cose, il decreto istituisce l’Agenzia italiana per la gioventù, che subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani. La nuova agenzia fornisce supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa.