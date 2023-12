Pnrr, arrivata la quarta rata da 16,5 miliardi

Italia prima a ricevere il via libera alla quarta rata

A missione compiuta - con l’Ue e il governo che avevano concordato di dilazionare l’obiettivo (e i 500 milioni correlati) alla quarta tranche - l’Italia è diventata la prima tra i Ventisette a ricevere il via libera al quarto pagamento, con la Spagna a ruota che a dicembre ha avanzato la sua richiesta. Ora la radiografia della quinta rata - rivista dopo l’“operazione realismo” condotta per ridisegnare il piano originario targato Mario Draghi - mostra 52 obiettivi da raggiungere contro i 69 previsti all’inizio. E tra loro figurano gli appalti da aggiudicare del settore idrico, l’elettrificazione della rete ferroviaria nel Mezzogiorno e la tratta ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, ma anche interventi per il potenziamento delle condotte e per la realizzazione degli impianti per la valorizzazione dei rifiuti, l’entrata in vigore della riforma dell’organizzazione del sistema scolastico e traguardi per la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Le nuove regole del Patto di stabilità

Tutti obiettivi dai quali, dopo lo storico accordo all’Ecofin sulla riforma del Patto di stabilità, passa anche il futuro dialogo sull’asse Roma-Bruxelles per concordare una traiettoria di rientro del debito capace di non soffocare gli investimenti. Il modello dei piani nazionali ritagliati ad hoc è, nella visione dell’esecutivo di Ursula von der Leyen, la strada da seguire per superare l’austerità e rendere i governi più responsabili delle loro finanze pubbliche. I Paesi che presenteranno un deficit oltre il 3% saranno chiamati quindi a concordare cicli di rientro del debito quadriennali sulla base della spesa primaria netta (senza contare dunque gli interessi sul debito), estendibili a sette anni per chi certificherà i suoi sforzi di investimento e riforma volti a mettere a terra i piani di ripresa e resilienza. E questo, è l’impegno di Giorgetti, significa «rispettare il Pnrr».

