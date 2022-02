Pnrr, dalla banda larga ai rifiuti in un mese bandi da 21,4 miliardi

I bandi in scadenza a marzo del ministero per la Transizione ecologica - importo totale di circa 2,1 miliardi - si rivolgono invece a una platea diversificata: le imprese, ad esempio con le procedure per gli impianti destinati al riciclo della plastica e delle frazioni tessili, i Comuni o gli enti di governo degli Ambiti territoriali, come nel caso dei progetti per il miglioramento e la meccanizzazione della raccolta differenziata.

Scadono a marzo anche bandi del ministero della Cultura per 810 milioni, rivolti in due casi ai Comuni e per quanto riguarda i progetti per parchi e giardini storici anche alle imprese e al Terzo settore. Il mese si conclude con la scadenza, il 31 marzo, di bandi delle Infrastrutture per quasi 2,8 miliardi su lavori e tecnologie per la segnaletica ferroviaria.

Il quadro per aprile

Per ora aprile ha in pancia interventi per poco più di 500 milioni, di cui 217 per il servizio civile universale e 200 per il programma “isole verdi” della Transizione ecologica. A maggio scadono i termini delle domande per le agevolazioni Simest all’internazionalizzazione delle imprese (1,2 miliardi) e di quelle riservate alle regioni per le residenze universitarie (467 milioni).