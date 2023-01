Pnrr, bilaterali sulle misure prima del Dl di fine mese

Raccolta proposte per la semplificazione

Nella riunione di giovedì 12 gennaio è stata fatta una prima raccolta delle proposte per la semplificazione. Il Viminale ha presentato misure per ridurre i tempi dei controlli antimafia e sulla prevenzione degli incendi. Sul tavolo è finita poi la proposta, presentata dalla ministra per le Riforme Elisabetta Casellati, di concentrare su un’unica sezione del Tar i ricorsi relativi a opere sopra una determinata soglia di valore. Ma l’attenzione si concentra ora su tutta la riforma del Codice appalti, con il decreto legislativo all’esame del Parlamento dopo il primo via libera in consiglio dei ministri: l’idea del governo, spinta in particolare dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, è quella di una «mini cabina di regia» per concordare le modifiche prima dell’approvazione definitiva del testo.

Firmato il decreto per le colonnine delle ricariche elettriche

Sotto esame finiscono però anche i progetti che arrancano per varie ragioni, anche in vista di un possibile aggiornamento del Piano su cui è già stato avviato «un proficuo percorso di collaborazione con la commissione Europea» anche per il sostegno aggiuntivo dato da Repower Eu, come sottolinea una nota di Palazzo Chigi. Tra gli interventi in difficoltà ci sono per esempio le colonnine per le ricariche elettriche in autostrada (il ministero dell’Ambiente ha pubblicato i decreti con le gare per 21mila colonnine in città e superstrade).

Il nodo rincari

Tra i problemi resta ovviamente centrale quello dei rincari. Il Viminale ha diffuso gli elenchi degli enti territoriali a cui è destinata la preassegnazione delle compensazioni dei rincari per i progetti relativi a «medie opere» (M2C4), rigenerazione urbana (M5C2) e Piani urbani integrati (M5C2). Gli enti locali dovranno confermare l’interesse alle somme entro 20 giorni.