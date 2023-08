Pnrr, in bilico 1.600 progetti di asili nido. Solo 900 centrano gli obiettivi europei

Ascolta la versione audio dell'articolo

Degli oltre 2.500 progetti ammessi al finanziamento del Pnrr nell’ambito del Piano per gli asili nido (missione 4, componente 1, investimento 1.1), sono meno di mille quelli che prevedono la creazione di nuove strutture per bambini tra zero e due anni. Gli altri sono ampliamenti di asili nido già esistenti, ristrutturazioni e lavori di messa in sicurezza che comportano la creazione di nuovi posti, conversioni di altri edifici pubblici rimasti inutilizzati, infine progetti - anche demolizioni e ricostruzioni...