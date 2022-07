Pnrr blindato per i partiti su attuazione e governance

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il nuovo governo - che non si insedierà prima di fine ottobre/metà novembre - avrà tempi strettissimi per attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza e non avrà nessun margine per cambiare in corsa il Pnrr.

In particolare, non potrà cambiare pressoché nulla nel percorso di attuazione dei 55 obiettivi previsti per il 31 dicembre. I decreti attuativi della riforma della giustizia civile e penale o quelli sulla concorrenza, solo per fare alcuni esempi politicamente più rilevanti cui Bruxelles presta grandissima attenzione, potranno solo essere attuati di gran carriera sulla base dei principi scritti nelle leggi delega e largamente concordati con la commissione. Margini per ridiscuterli non ce ne sono.

Concessioni balneari, impossibili ulteriori mediazioni

Sulle concessioni balneari - tema estremamente divisivo che ha lasciato strascichi fino alla fine in Parlamento - non saranno possibili ulteriori mediazioni: la norma andrà attuata nel rispetto dei tempi e all’interno del perimetro approvato dalle Camere e concordato con Bruxelles.

Non ci sono partite da riaprire o passi indietro da fare, almeno per i primi mesi di governo (qualche margine di discussione potrà aprirsi poi). Salvo che non si voglia mettere a repentaglio non solo la rata di finanziamento da 19 miliardi collegata agli obiettivi del 31 dicembre 2022, ma anche l’intera tenuta del Piano che Bruxelles vigila passo dopo passo, intervento per intervento, obiettivo per obiettivo.

Converrebbe allora - e così sembra essere finora - che nella campagna elettorale tutti rinunciassero a usare il Pnrr, i suoi target e i suoi milestones come oggetto di battaglia politica, ma tutte le forze politiche concordassero che l’attuazione del Pnrr è la priorità nazionale e che occorre procedere rapidamente nella direzione segnata.