Pnrr, Canale (C. Conti): «priorità a contrasto frodi su fondi Ue, sono in forte crescita»

«Il 20% delle citazioni in giudizio» da parte della Corte dei Conti «hanno riguardato indebite percezioni di fondi europei e nazionali, per una complessiva richiesta risarcitoria di oltre 231 milioni di euro. Un dato, quest'ultimo, in forte crescita» e «tale circostanza non è stata sottovalutata dalla neo istituita Procura europea, con la quale la Procura generale ha sottoscritto un protocollo di coordinamento operativo, al quale si attengono le procure regionali che, già nel 2021, sulla base di un mio indirizzo di coordinamento relativo alla tutela del Pnrr, hanno cominciato a dare priorità al contrasto alle frodi».

È quanto ha messo in evidenza, nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2022, il procuratore generale della Corte dei conti, Angelo Canale. «Le tempistiche imposte dai termini difensivi e processuali proietteranno nel corrente anno 2022 le fattispecie emerse nel secondo semestre del 2021 e più di recente. Dunque - ha spiegato - il contrasto alle frodi, che in un decennio ha prodotto azioni risarcitorie per circa un miliardo e mezzo di euro, si avvia a diventare, per il pubblico ministero contabile, l'obiettivo di maggior rilievo, anche grazie alla giurisprudenza della Cassazione in tema di estensione della giurisdizione contabile ai privati percettori di contributi nazionali ed europei», ha detto ancora Canale.

Il presidente Carlino, aumentare contrasto a frodi Pnrr

L’attenzione è elevata anche sul piano del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Come ha ricordato il presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino. «A garanzia dell’uso corretto del denaro di tutti i cittadini sia del nostro Paese che dell’Unione», in particolare i fondi del Recovery, «vanno incrementate le iniziative per assicurare la prevenzione e il contrasto alle attività illecite a danno dei finanziamenti pubblici comunitari, e anche nazionali».

Recuperare Pil e abbattere debito elevato

L’obiettivo, secondo Carlino, è garantire una ripresa duratura e solida dell’economia. Nei prossimi mesi l’Italia dovrà affrontare «sfide inedite sia sul fronte dell’economia reale che della gestione dei conti pubblici», perché da un lato dovrà «proseguire a ritmi sostenuti» sul sentiero che già le ha fatto recuperare «una parte considerevole» del Pil perso nel 2020, e dall’altro dovrà «delineare un percorso di ordinata e graduale riconduzione delle dinamiche delle entrate e delle spese pubbliche dentro un quadro compatibile con la sostenibilità dell’elevato debito accumulato».

Limitazione della colpa grave espone a rischi

«L’entrata in vigore della legislazione cosiddetta emergenziale - ha osservato ancora Carlino - ha prodotto mutamenti nella definizione dell’elemento psicologico della responsabilità amministrativa, con particolare riguardo alla qualificazione del dolo in chiave penalistica e non più civilistica, e nella limitazione della colpa grave alle sole condotte omissive». «La limitazione della colpa grave alle sole condotte omissive, quale presupposto per la responsabilità erariale, non risulta coerente con il diritto dell’Unione europea e con i valori espressi dalla Carta costituzionale, agli articoli 3, 28, 81, 97, e comporta il rischio concreto di un complessivo abbassamento della soglia di “attenzione amministrativa” per l’oculata gestione delle risorse pubbliche», ha detto Carlino aggiungendo che «Vanno quindi incrementate le iniziative per assicurare la prevenzione e il contrasto alle attività illecite a danno dei finanziamenti pubblici comunitari, e anche nazionali, a essi collegati».