Pnrr, a che punto siamo: terza rata in ritardo, modifiche allo studio e prossime scadenze

Le verifiche e le obiezioni di Bruxelles

La task force sul Pnrr della Commissione europea ha passato in rassegna 55 obiettivi e traguardi che l’Italia era chiamata a raggiungere nel secondo semestre del 2022, dalla riforma della concorrenza a quella della giustizia, fino agli investimenti in cybersicurezza, energie rinnovabili, reti, ferrovie, ricerca, turismo. La valutazione era prevista inizialmente entro la fine di febbraio. Nel mirino dei rilievi dei tecnici Ue vi erano alcuni aspetti e sono stati tolti dai Piani urbani integrati la riqualificazione dello stadio di Firenze e della creazione del Bosco dello Sport a Venezia.

Bruxelles ha anche fatto riferimento all’ipotesi che non tutta la terza rata arrivi subito: quando la Commissione ritiene che non tutti gli obiettivi e le tappe associati a una tranche siano stati raggiunti in modo soddisfacente, può effettuare un pagamento parziale e il resto della rata sarà quindi sospeso. Ma non perduto del tutto. Lo Stato membro interessato ha sei mesi di tempo per adottare le misure necessarie a garantire il soddisfacimento degli obiettivi e potrà vedere sborsato il denaro in una rata successiva.

Le modifiche entro il 31 agosto

Dapprima indicata per il 30 aprile il Pnrr rivisto e integrato con il nuovo capitolo energetico del RePowerEu è fissato al 31 agosto. «Il ministro Fitto - ha fatto sapere la premier Giorgia Meloni in un’intervista al Messaggero - sta lavorando con la Commissione europea e le singole Amministrazioni per assicurare la piena attuazione degli interventi. In questi giorni abbiamo completato la fase di ricognizione con le Amministrazioni centrali per verificare lo stato di attuazione del Piano e nelle prossime settimane, come stabilito con la Ue, si intensificherà il confronto per la formalizzazione delle proposte di modifica. Siamo nei tempi, e lo dimostra il fatto che ad oggi solo 5 Stati hanno presentato la proposta di revisione del Piano con l’integrazione del REPowerEU. Faremo tutto quello che c’è da fare per far arrivare queste risorse a terra, in modo utile ed efficiente».

La quarta rata

Nel frattempo, però, l’Italia deve correre per assicurarsi la quarta tranche di giugno da 16 miliardi (ripartiti in 1,9 miliardi di sovvenzioni e 14,1 di prestiti). Si tratta di raggiungere 20 milestones e 7 target, completando come prima cosa l’attuazione della riforma della giustizia civile e penale, il codice per gli appalti e la riforma del pubblico impiego. E, all’orizzonte ci sono i 69 obiettivi di dicembre.

