Pnrr, Chieppa: «Limiteremo le gestioni in house, vanno motivate prima dell’affidamento»

«Le regole dei servizi pubblici locali in Italia sono frammentarie e, dopo il referendum abrogativo del 2011, sono state oggetto di oscillazioni e incertezze. Il governo ha fissato un nucleo di regole e principi comuni per tutti i servizi di rilevanza economica, per dare organicità, stabilità e certezza alla normativa. Gli obiettivi sono qualità dei servizi pubblici, efficienza delle gestioni, investimenti e buon utilizzo delle risorse pubbliche». Roberto Chieppa, segretario generale di Palazzo Chigi per l’intera legislatura, ora in uscita, spiega l’importanza della riforma dei servizi pubblici locali, considerata strategica a Bruxelles. «Già a maggio - dice - ho istituito la commissione di esperti presieduta dal professor Caia che ha svolto il lavoro preparatorio; senza quel lavoro non si sarebbe potuto arrivare alla approvazione preliminare del decreto in poco più di un mese dalla delega. Ora servono l’intesa della Conferenza unificata e i pareri delle commissioni parlamentari. Ci sono i tempi per l’approvazione definitiva del decreto legislativo da parte del futuro governo entro dicembre, nel rispetto degli obiettivi Pnrr».

Riscontra resistenze da Regioni e Comuni?

C’è stata una discussione sulle gestioni in house e in particolare sulla norma che prevedeva una motivazione anticipata per l’affidamento dei servizi. È stato trovato un punto di equilibrio in Parlamento che mi pare condiviso. Non vedo atteggiamenti ostili al provvedimento. Anche su altri obiettivi Pnrr vedo una dialettica con Regioni e Enti Locali, come ad esempio sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, altro impegno Pnrr, su cui vi sono molte attese da parte della commissione.

Quale effetto avrà la riforma per le gestioni in house?

L’in house è consentito dal nostro ordinamento e da quello Ue. Troppo spesso, però, le amministrazioni ricorrono a questa scelta senza esame approfondito delle alternative sul mercato per conseguire servizi di qualità e gestioni efficienti. Nel Pnrr c’è l’impegno a limitare gli affidamenti in house, richiedendo una motivazione qualificata e trasparente, che consenta il controllo, anche da parte degli utenti, delle scelte delle amministrazioni.