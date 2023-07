Pnrr, da Cinecittà agli asili nido: dieci obiettivi intermedi modificati dalla cabina di regia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal progetto Cinecittà ai satelliti, dagli asili nido alle ferrovie: sono dieci gli obiettivi intermedi delle quarta rata modificati dalla Cabina di regia sul Pnrr convocata dal ministro Raffaele Fitto . Interessano sei ministeri: Imprese e Made in Italy, Infrastrutture e Trasporti, Ambiente, Istruzione, Cultura e Politiche di coesione.

Cinecittà, cambia il nome dell’attuatore

Il progetto sullo sviluppo dell’industria cinematografica cambia soltanto nome del soggetto attuatore, da Istituto Luce Studios a Cinecittà.

Evitate sovrapposizioni per la tecnologia satellitare

L’investimento sulla tecnologia satellitare - seconda modifica - è stato ridefinito in base agli sviluppi del mercato per evitare sovrapposizioni con gli investimenti privati dell’Internet of Things, basato su piccoli satelliti. Inoltre viene corretto un errore che del progetto Osservatore della Terra, perché l’incubatore del Sud Italia non rientra nel Pnrr ma nel fondo complementare.

Più tempo per gli asili nido

La terza modifica riguarda gli asili nido e, sottolinea il governo, non toglie finanziamenti ma chiede più tempo per emanare altri bandi. I comuni, soggetti attuatori degli interventi, hanno avviato le progettazioni. In questa fase sono intervenuti gli aumenti dei costi delle materie prime a causa della guerra. L'aumento dei costi ha inciso sulle progettazioni e ha comportato la necessità per i soggetti attuatori di rivedere i numeri dei nuovi posti aggiuntivi creati. Ciò ha rallentando le procedure di affidamento.

Per raggiugere l'obiettivo finale la modifica impegna il governo a emanare un nuovo bando di selezione degli interventi. La proposta, quindi, mira a rivedere l'obiettivo intermedio dell'aggiudicazione di tutti gli interventi previsto dalla quarta rata con l'aggiudicazione di un primo set di interventi e l’impegno a lanciare un nuovo bando per raggiugere l’obiettivo finale della misura alla luce delle circostanze oggettive intervenute.