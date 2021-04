La manifattura: il motore della ripartenza

4' di lettura

Più investimenti nel manifatturiero, prima di tutto, e poi filiere più promettenti. Ecco le chiavi di volta per uscire dalla crisi del Paese. In questa fase di rinascita è bene che le agende politiche partano da una chiara enunciazione dei principi e degli obiettivi, valorizzando i punti di forza che da tempo ci contraddistinguono.

Il manifatturiero, insieme al suo indotto, pesa più del 50% del Pil ed è sempre stato l'asse portante dell'economia italiana. Lo dimostrano gli indicatori economici, come l'Italy Manufacturing PMI (Purchase Managers' Index). Negli ultimi otto mesi di lockdown, gli indicatori non solo hanno continuato a crescere, ma addirittura hanno superato i valori che avevano prima del COVID. E in questa corsa all'indietro non ne siamo usciti male rispetto al resto dell'Europa, ma certamente dobbiamo fare di più.

Loading...

Questo andamento positivo è l'innegabile riprova della forza del nostro sistema industriale e il settore dovrebbe essere posto al centro della politica industriale del Paese, e dei piani di rilancio in discussione in questi giorni. La resilienza dell'industria di rimanere in piedi, in condizioni di emergenza, non dovrebbe essere data per scontata. Va assolutamente supportata. Soprattutto ora che il nuovo governo Draghi ha un vantaggio fondamentale rispetto ai precedenti governi, quello di avere molte risorse europee da spendere. Puntare su maggiori e più mirati investimenti nel PNRR non è da considerarsi un salto nel buio, ma la certezza di ricostruire un'Italia colpita dalla peggiore crisi dalla Seconda Guerra mondiale.

La composizione settoriale delle economie ha determinato le differenze tra Stati in termini di effetti economici. I Paesi manifatturieri hanno sofferto di meno di quelli in cui i servizi, più esposti alle chiusure, sono maggiormente diffusi. La storia ci insegna che in situazioni di crisi, di stress economico e sociale, i consumatori e le imprese tendono a “sacrificare” prima di tutto i servizi: si riducono le spese in informazione, trasporti, turismo, e si limitano quelle dedicate alla cultura e agli spettacoli, ai ristoranti e al tempo libero. Solo in ultimo viene colpito il settore produttivo.

Sì, è vero che il Covid ha chiuso il peggior ventennio della storia economica del nostro paese, in termini di crescita, ma la ragione non è da addebitarsi alla mediocre resa del settore manifatturiero, come alcuni pensano (per fortuna pochi). I motivi sono da ricercarsi altrove: nei farraginosi ingranaggi della pubblica amministrazione, nella notoria lentezza del sistema giudiziario e nella nostra incapacità di adattarci all'euro. Un connubio infelice di fattori che ha fatto perdere potere d'acquisto al nostro Paese. Basti pensare che il salario reale non aumenta dalla fine del secolo scorso.