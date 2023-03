Pnrr, controllo preventivo anti-frode su due livelli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il controllo sulle imprese che partecipano agli appalti del Piano nazionale di ripresa e resilienza viaggia su due livelli. Da una parte le prefetture, con il controllo in chiave antimafia sugli assetti societari; dall’altra la Guardia di finanza, con le verifiche sulle aziende e sul corretto utilizzo dei fondi stanziati per le gare. In entrambi i casi assume funzione strategica un nuovo approccio: «l’azione preventiva».

L’effetto deterrente

L’esperienza investigativa ha mutato la strategia anti-frode. È più facile bloccare le risorse prima che siano indebitamente erogate piuttosto che recuperarle dopo che un appalto sia stato già manipolato, infiltrato dalla criminalità o affidato a società che non avevano i requisiti. Troppo spesso, poi, i fondi finiscono in circuiti di riciclaggio all’estero che ne rendono molto difficoltoso il recupero. Un rischio troppo elevato considerati gli stanziamenti rimanenti: «circa 170 miliardi da spendere nei prossimi tre anni e mezzo», è annotato nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, che «daranno un contributo significativo alla crescita economica a partire dal 2023, l’anno in cui, secondo le nuove valutazioni, si verificherà l’incremento più significativo della spesa finanziata dal Pnrr».

Lo scopo della «azione preventiva», dunque, è quello di promuovere «un effetto deterrente», si legge nelle circolari, «che si concretizzi nel riscontro diretto presso il soggetto realizzatore/attuatore, dell’attendibilità dei dati, documenti e informazioni fornite».

Prescrizioni antimafia

Il sistema di prevenzione prefettizio resta ancorato alla documentazione antimafia prodotta dalle aziende. Per questo tutte le imprese coinvolte nella realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale saranno «mappate» all’interno della Banca dati nazionale unita della documentazione antimafia (Bdna).

L’impresa aggiudicataria di un appalto Pnrr, entrata «occasionalmente» in rapporti con la criminalità organizzata, non sarà automaticamente esclusa dalla commessa ma dovrà seguire le prescrizioni antimafia. Secondo la circolare del Viminale, che richiama l’articolo 94-bis del Codice antimafia, se il prefetto accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono, appunto, «occasionali», prescrive all’impresa aggiudicataria dell’appalto l’osservanza di alcune misure per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 12 mesi. Se, tuttavia, gli elementi indiziari abbiano già comportato l’adozione di una interdittiva, allora la Prefettura potrà applicare l’articolo 32, comma 10, del Dl 90/204, attraverso cui commissariare l’azienda – in collaborazione con l’Anac – per portare a termine il contratto.