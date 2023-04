Pnrr, al convegno del Sole 24 Ore in campo tutti gli attori coinvolti

La rete da sistemare

C'è poi l’aspetto legato alla rete e alla connettività che viaggia ancora a velocità ridotte. Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione, ha sottolineato che «abbiamo due terzi delle abitazioni che non sono coperte dalla connettività di 1 gigabit». Il sottosegretario ha poi rimarcato che «abbiamo carenze sul piano aree bianche». «Il vero punto - ha aggiunto - è la visione politica del governo, ossia di conferire al Paese un piano industriale sulle comunicazioni». Poi l’annuncio sugli interventi in corso: « Stiamo lavorando con Fs perché a noi interessa stendere fibra nei loro 17mila km di rete ferroviaria, noi abbiamo messo a disposizione 550 milioni per stendere fibra sui 17mila chilometri».



Tra cloud e burocrazia

C’è poi una sfida che dovrebbero giocare l’Italia e l’Europa e riguarda il cloud e il 5g che oggi non viaggia ancora a pieno regime perché, come sottolineato da Nicola Blefari Melazzi, presidente Cnit e Fondazione Restart «ha bisogno ancora dei terminati innovativi e servizi». Per l’esperto è necessario che all’innovazione che riguarda il sistema radio si colleghi quello della rete. Poi l’aspetto del cloud che «sta andando molto bene» e il 5G in cui «bisogna metterci applicazioni e servizi ed è bene che lo facciano gli operatori». Una certa attenzione poi deve andare anche ai tempi, come sottolineato da Lorenzo Forina, direttore Vodafone Business che ha ricordato poi come per uno scatto di qualità è necessario «avere meccanismi di distribuzione delle risorse del Pnrr rapidi, semplici e accessibili alle Pmi o a ciò che non è grande impresa».



La rivoluzione green

Nella partita che si gioca all’interno del campo del Pnrr assume uno spazio importante quello che ospita la cosiddetta rivoluzione green contro la crisi energetica. Non a caso una delle attenzioni delle aziende riguarda la svolta legata all’idrogeno. «Noi abbiamo un progetto che ha lo scopo di andare a testare l'intera filiera dell’idrogeno verde ed è alle battute finali - ha detto Paolo Gallo, amministratore delegato e direttore generale Italgas- . Noi siamo pronti a partire nella costruzione e il progetto testa tutta la filiera della produzione di idrogeno per produzione di energia elettrica con idrogeno verde e destinarlo a vari usi». Non a caso, Gallo ha ricordato che c’è una «piccola municipalità locale vicino a Cagliari, azienda agroalimentare e poi utilizzarlo insieme con gas naturale per usi residenziali. Questo è un progetto va a coprire l’intera catena del valore e arriva a i vari consumi e usi e la mobilità». Energia, acqua e smart grid sono i punti in cui anche A2A gioca la sua partita che ha visto il gruppo ottenere fondi per 250 milioni di euro e aggiudicare risorse per un grosso numero di progetti. .«Questo grazie a un lavoro avviato più di due anni fa - ha detto Stefano Granella, Chief Strategy & Growth a2a -, inoltre abbiamo dedicato una task force. Certo la parte della rendicontazione è sempre complessa». Quanto agli interventi, «oltre 160 milioni sono destinati a progetti per smart grid». Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei, ha ricordato l’impegno per interventi che guardano sopratutto alla componente ambientale. «Abbiamo offerto a tutte le amministrazioni assistenza tecnica - ha detto - e sappiamo che ci sono realtà in cui la capacità amministrativa ha bisogno di supporto e di progetti». In questo contesto, come rimarcato da Giorgio Graditi, direttore generale dell’Enea «per mettere a terra iniziative complesse è necessario rafforzare le governance per affrontare temi articolati».



Sicurezza e sostenibilità nella mobilità

In qualche caso i cantieri sono stati aperti, in qualche altro i tempi si dilatano per via delle numerose competenze però per gli attori principali, i traguardi del 2026 potranno essere raggiunti in tempo. A puntare l'attenzione su tempi e utilizzo dei fondi è stato Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha rimarcato come i tempi per le grandi opere «superano di gran lunga i tempi per l'utilizzo dei fondi. Per questo motivo è necessario semplificare i processi autorizzativi». Poi un esempio con un intervento per un’opera ferroviaria che deve fare i conti con un «iter particolarmente complesso». Poi l’aspetto sull'utilizzo delle risorse: «Non vero il rischio di non utilizzarli se saremo capaci di rimodulare le coperture». A dare qualche numero su risorse guardando positivamente al raggiungimento degli obiettivi temporali posti dal Pnrr è stato Vincenzo Macello, vicedirettore Generale Network Management Infrastrutture Rfi. «I cantieri sono avviati, in qualche caso sono emerse criticità per la presenza di cantieri archeologici o problemi geologici - ha detto - ma sono in corso elementi di recupero. A giorni appalteremo due lotti». Il futuro poi è dietro l’angolo. «Per quest’anno previsione di 3,7 miliardi che dovrebbe portarci nel 24-25-26 a incrementare e raddoppiare la produzione Pnrr». In questo contesto, Thomas Baumgartner, presidente Anita, ha ricordato la positività degli investimenti in alta velocità e capacità del sistema ferroviario e poi aggiunto: «Non facciamo l’errore di abbandonare il miglioramento della rete stradale. Il trasporto aumenta con la crescita del Pil. Aumento della mobilità e merci. Tutti vorremmo non avere merci pesanti ma la ferrovia non riuscirà ad avere tutto questo traffico».



Ricerca, sanità pari opportunità

Non meno importante l’aspetto legato alla ricerca e all’università in cui particolare importanza ha proprio il Pnrr come sottolineato da Patrizio Memè, dirigente Ufficio di monitoraggio Direzione generale dell'Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del Pnrr ministero dell’Università e della Ricerca e da Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino. Poi l’aspetto legato alla sanità cui è destinata una fetta molto importante delle risorse del Pnrr come sottolineato da Andrea Costa, esperto in strategie di attuazione del Pnrr-Missione 6 Salute, con particolare riferimento agli interventi a livello territoriale, ministero della Salute. «Quando si guarda la spesa ci sarà un'impennata quando apriranno i cantieri e ci saranno gli stati di avanzamento. Da parte delle regioni è stato fatto un grande lavoro per raggiungere gli obiettivi e siamo in linea con gli obiettivi». E poi il ruolo delle aziende che fanno squadra con le istituzioni. Dall’Aifa al ministero continuando con le Regioni, come sottolineato da Valentino Confalone, amministratore delegato e country president Novartis Italia. «L’investimento che dovrebbe rafforzare la medicina territoriale avrà come conseguenza quello di potenziare gli ospedali che potranno fare quello che sono bravi a fare, ossia curare e trattare le patologie complesse». Quindi la collaborazione tra le aziende e le istituzioni: «Compito dell’azienda è mettere a disposizione le competenze con ministero e Aifa per accelerare il percorso di adeguamento degli ospedali e che deve fare il paziente dal medico di base al centro di eccellenza per la gestione delle terapie più avanzate. In alcuni casi lo facciamo con il ministero in altri con le Regioni (Lazio, Friuli Venezia Giulia e Sardegna dove si è fatta una task force per la cura della sclerosi multipla)». Al Pnrr si accompagnano poi anche nuove opportunità professionali nel quadro della parità di genere, come sottolineato da Francesca Romana Recchia Luciani, responsabile della linea d’azione relativa alle questioni di genere dell'Università di Bari. Non a caso Alessia Ruzzeddu, diversity, equity and inclusion manager Autostrade per l’Italia ha ricordato l’esperienza della sua azienda dove è stato introdotto un processo di riequilibrio «basato sul merito». « Stiamo cercando di agire per poter instradare dei percorsi di alto apprendistato che abbiamo attenzione particolare alle donne - ha detto - . C’è un lavoro che stiamo facendo anche all'interno dell'azienda».