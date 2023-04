Pnrr, corsa contro il tempo del governo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

È corsa contro il tempo per portare a casa il Pnrr, occasione unica del Piano per il rilancio del Paese più volte richiamata nei suoi discorsi pubblici dal presidente della Repubblica. Su questo l’attenzione del Quirinale è massima. Sergio Mattarella ne ha parlato di persona con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni la scorsa settimana, in un lungo colloquio al Colle. Smentita invece dal Quirinale la voce secondo cui Mattarella avrebbe avuto un incontro con l’ex premier Mario Draghi sugli stessi temi. Per non perdere risorse preziose è anche a potenziare la Pa che il governo lavora.

Ministeri, non escluso nuovo decreto

La messa a terra del Piano ha messo sotto stress la struttura burocratica della Pubblica amministrazione, che «probabilmente non era e non è all’altezza di sostenere questo tipo di choc di domanda», per dirla con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che nel fine settimana ha annunciato misure per «migliorare l’organizzazione della struttura della Pubblica amministrazione per il Pnrr». Si sta studiando un provvedimento, che potrebbe approdare in Consiglio dei ministri giovedì, per rafforzare la capacità amministrativa di enti centrali e locali: non sarebbe riferito in particolare al Pnrr, come invece il decreto legge su semplificazione e governance, varato a fine febbraio e ora all’esame del Senato. I tempi slittano di qualche giorno, il voto in Aula dovrebbe arrivare dopo Pasqua, e poi quello alla Camera necessariamente entro la scadenza del 25 aprile. Non è escluso più avanti un nuovo decreto, per incrementare le strutture dei ministeri.

Def atteso dopo Pasqua

Dopo Pasqua, in Consiglio dei ministri dovrebbe approdare il Documento di economia e finanza. Il «miglioramento» delle previsioni per il 2023, di cui ha parlato Giorgetti, dovrebbe rispecchiarsi, secondo il Sole 24 Ore, nell’obiettivo di crescita che dovrebbe alzarsi al +0,8%/+0,9%. Il Pnrr resta uno dei dossier più caldi a Palazzo Chigi, e anche su questo (così come sulla questione migranti) Giorgia Meloni farà un punto martedì.

Fazzolari a Radio 24: piano troppo frettoloso del Conte II

«Purtroppo l’attuale governo si è trovato a dover risistemare molte cose che non vanno perchè il piano è stato fatto in modo troppo frettoloso dal governo Conte II», è il pensiero di un fedelissimo della premier, il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari. «Che ci siano delle criticità noi lo abbiamo sempre detto, noi di FdI - ha ricordato a Radio 24 - ci siamo astenuti dal votarlo in Parlamento». Ora l’esecutivo è in una fase di valutazione: da un lato si cercano di superare le osservazioni della Commissione europea sugli obiettivi di fine 2022, così da sbloccare la terza tranche di pagamenti, e dall’altro si sta facendo una ricognizione per individuare i progetti che difficilmente potrebbero essere completati a fine 2026, concentrandosi su quelli prioritari. Resta in bilico lo stadio di Firenze, meno incerta sarebbe la situazione del Bosco dello sport di Venezia.

Concessioni portuali e teleriscaldamento, i nodi

Oltre a questi due progetti, Bruxelles ha acceso un faro anche sulle concessioni portuali e sul bando per il teleriscaldamento: il negoziato è in corso. Di certo, è il ragionamento che si fa nel governo, non si toccano i progetti che riguardano la sicurezza energetica, le infrastrutture di trasporti e quelle digitali. Non dovrebbe generare criticità, secondo quanto filtra, lo stop al rilascio delle autorizzazioni al fotovoltaico in Sicilia, annunciato dal governatore Renato Schifani.