Dai crediti d’imposta Transizione 4.0 ai contratti di sviluppo: il Mise centra i target 2021

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Ministero dello Sviluppo economico ha raggiunto gli obiettivi fissati per il 2021 dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo rende noto lo stesso dicastero, ricordando che le risorse assegnate al Mise per l’attuazione degli investimenti nel 2021-2026 ammontano ad oltre 18 miliardi. «Sono soddisfatto per il traguardo raggiunto», afferma il ministro Giancarlo Giorgetti. «È un segnale importante che mandiamo certamente ai partner europei e ai mercati ma soprattutto alle realtà imprenditoriali, ai professionisti e lavoratori del nostro sistema produttivo», aggiunge, precisando che comunque «si tratta di un primo passo».

Gli obiettivi fissati e raggiunti per il 2021 sono: crediti d’imposta Transizione 4.0, pubblicazione degli avvisi per la partecipazione agli Ipcei su microelettronica, idrogeno e cloud, 750 milioni per le filiere produttive, fondo da 400 milioni a sostegno dell’imprenditoria femminile.

Loading...

Nel 2021 nuovi crediti imposta Piano Transizione 4.0

Nel corso del 2021 sono entrati in vigore i nuovi crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0, ricorda il Mise: in particolare, è stata ampliata la platea delle imprese beneficiarie, la durata del credito d’imposta su base biennale e le tipologie di investimenti immateriali agevolabili.

Contratti sviluppo: 750 mln per industria, turismo, ambiente

Per favorire la competitività delle filiere produttive sono stati anche destinati 750 milioni di euro per i Contratti di sviluppo per agevolare gli investimenti nei settori industriale, turistico e di tutela ambientale. In questo quadro rivestono particolare importanza - prosegue la nota - anche le riforme delle discipline dei Contratti di sviluppo e degli Accordi di innovazione.

Tra obiettivi 2021 avvisi su cloud e idrogeno

Col lancio degli avvisi per le imprese a manifestare interesse per gli Importanti progetti di comune interesse Europeo (IPCEI) su microelettronica, idrogeno e cloud, spiega il Mise, si mira a promuovere la collaborazione tra enti pubblici e privati per realizzare progetti nel campo della ricerca, sviluppo, innovazione e prima produzione industriale di larga scala mirino a creare filiere europee in settori strategici.