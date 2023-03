Pnrr, crescono i timori a Bruxelles, in attesa di proposte da Roma

I Paesi che hanno chiesto di cambiare il Pnrr

L’Italia non è sola. La Germania, la Finlandia e il Lussemburgo hanno chiesto anch’essi di cambiare il loro Pnrr. Peraltro, molti paesi membri ancora non hanno ottenuto neppure la prima tranche di denaro. Al tempo stesso, però, l’Italia è un caso molto particolare: non soltanto è il paese che più beneficia di fondi del NextGenerationEU, ma questo stesso programma le è stato per così dire cucito addosso con l’obiettivo di aiutarla, tenuto conto dell’importanza della sua economia.

Commenta Siegfried Muresan, eurodeputato popolare rumeno: «Vogliamo mostrare solidarietà all’Italia, ma le regole sono uguali per tutti. L’esborso di denaro dipende da investimenti e riforme. La via da perseguire è quella di rispettare gli impegni (…) Quanto all’ipotesi di modificare il Pnrr, bisogno rispettare le regole e sapere che l’ammontare di denaro è elevato e che i tempi sono stretti. Il rischio è di rallentare l’intero processo e di non poter spendere i soldi, disponibili fino al 2026».

Questione europea, non solo italiana

Malgrado i toni diplomatici, il messaggio è chiaro: l’uso del denaro nel Pnrr (200 miliardi tra prestiti e sussidi) è una questione europea, non solo italiana. Più polemico Philippe Lamberts, eurodeputato ecologista belga: «Quando ho visto le ultime dichiarazioni dell’Italia sono caduto dalla sedia. Il programma del NextGenerationEU è il più ambizioso programma europeo di questo genere. Se il denaro non verrà speso, sarà difficile ambire a creare in futuro uno strumento di bilancio per la zona euro».

Osservatorio PNRR Notizie e analisi Il monitoraggio del Sole 24 Ore sullo stato di avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza attraverso notizie, analisi, documenti e video, un puntuale lavoro di monitoraggio dello stato di avanzamento. Vai all'Osservatorio Numeri e infografiche Una serie di infografiche navigabili per conoscere nel dettaglio tutte le facce del PNRR: le missioni, i costi, gli obbiettivi da centrare semestre per semestre. Vai alla sezione numeri e infografiche

Loading...