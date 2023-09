Pnrr, cura dimagrante per la quinta rata: obiettivi giù da 69 a 51

Il malessere dei Comuni

Si spiegano con queste cifre le obiezioni sollevate dal ministro Fitto agli interventi entrati ex post nel Pnrr, che nell’ottica del Governo sono a forte rischio di inammissibilità, secondo i parametri Ue, come già accaduto agli stadi di Firenze e Venezia, o di sforamento del termine finale del 2026. La giustificazione non convince però i Comuni, che alla cabina di regia di ieri, tramite il presidente del’Anci Antonio Decaro, sono tornati a lamentare una sorta di accanimento nei confronti degli enti locali, titolari dell’ampia maggioranza di progetti che si chiede di definanziare ma di solo il 10% dei programmi pre-Pnrr. Gli amministratori locali sono tornati a chiedere certezze immediate sulle fonti di finanziamento chiamate a sostituire quelle del Pnrr e l’innalzamento automatico delle anticipazioni dal 10 al 30% del valore delle opere, per far partire i cantieri.

Prossimo check di Fitto con i ministri fissato per il 15 ottobre

Tra le urgenze sollevate c’è poi quella di conoscere in fretta le caratteristiche del nuovo avviso che dovrebbe rilanciare il piano asili nido con gli oltre 90mila nuovi posti usciti di scena dopo le bocciature Ue sui primi bandi. Il prossimo check di Fitto con i ministri è fissato per il 15 ottobre con la chiusura delle verifiche sui 28 obiettivi della quarta rata da 16,5 miliardi, obiettivi su cui è in corso, spiega, «un circostanziato lavoro di rendicontazione». Prima, però, dovrebbe arrivare l’atteso pagamento della terza tranche: una boccata d’ossigeno da 18,5 miliardi.

