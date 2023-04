Pnrr, dall’abbattimento dell’ecomostro a Roma al centro natatorio di Milano: gli interventi per lo sport

Ascolta la versione audio dell'articolo

La ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze e il bosco dello sport di Venezia non si faranno con i fondi del Pnrr. È la decisione annunciata dal governo dopo settimane di interlocuzione tra Roma e Bruxelles. Ma i progetti finanziati con i fondi europei sotto la voce “sport e inclusione” sono tanti: 1.873 su tutto il territorio nazionale (l’83,7% in comuni del Mezzogiorno con meno di 10mila abitanti). E alcuni dal grande valore economico, come quelli a Roma per la costruzione di un impianto polivalente (14,6 milioni di euro) al posto di un “eco-mostro” che verrà abbattuto e a Milano per il centro natatorio Cardellino (11 milioni che arrivano a 26 grazie al co-finanziamento comunale).

I fondi per Regioni: Emilia-Romagna in testa

A livello di risorse, come ricostruito da Openpolis, le regioni che ricevono più fondi Pnrr sono Emilia Romagna (80,5 milioni), Puglia (67 milioni) e Sicilia (66,7 milioni). Se si considerano però anche le risorse del co-finanziamento da parte dei soggetti beneficiari allora è la Lombardia la regione in cui si investe di più (102 milioni, di cui 42 di co-finanziamento), seguita dall’Emilia Romagna (18,5 milioni di co-finanziamento per un totale di 99 milioni) e dalla Toscana (77 milioni, di cui 25 in co-finanziamento).

I fondi per città: il primato a Roma

La città che riceve più fondi Pnrr è Roma (22,5 milioni). Secondo posto per Cagliari, seguita da Genova (15,5) e Milano (14,4). Anche in questo caso però la graduatoria cambia se si considerano le quote in co-finanziamento: Milano passa al primo posto (29,4 milioni). Roma scende al secondo posto mentre al terzo c’è Rimini (17,7 milioni di investimenti di cui 10,2 in co-finanziamento).

Gli interventi più grandi: a Milano e Roma

L’intervento che riceverà la quota più consistente di fondi Pnrr (14,6 milioni) è quello per la realizzazione a Roma di un impianto polivalente indoor a Parco Colli d’Oro (un palazzetto di 3.700 metri quadri per 1.500 spettatori): la nuova struttura prenderà il posto di quella in cemento edificata nel 2012 per ospitare un centro sportivo ma mai entrata in funzione.

Il progetto dal maggiore valore in assoluto (circa 26 milioni, di cui 11 da fondi del Pnrr) è in programma a Milano per la creazione del nuovo centro natatorio olimpionico Cardellino (quartiere Lorenteggio): un edificio principale con due piani fuori terra e uno interrato per una vasca da nuoto olimpionica e una di addestramento/tuffi al coperto, vasche ludico-ricreative per bambini e un edificio di collegamento fra il corpo principale e le piscine esterne. Previsto anche un parco per attività all’aria aperta (piscine, beach volley) e un parcheggio alberato.