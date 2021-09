PNRR, DECISIVO UN FISCO NUOVO PER ATTRARRE I CAPITALI ESTERI. LE PRIORITÀ DI IMPRENDITORI, MANAGER E PROFESSIONISTI Le domande del sondaggio Ey-Swg a un campione di 268 intervistati sul Pnrr - Nota: Possibili tre risposte; Fonte Ey - Luiss Business school - Swg “Riforma Italia”

Quale riforma

Da dove partire per mettere mano alla ingarbugliata matassa fiscale? La strada imboccata dal Governo, almeno secondo le bozze circolate nei giorni scorsi, che punta soprattutto a una riduzione del peso del tasse sul lavoro è quella giusta secondo il campione: il cuneo fiscale, infatti, è al primo posto tra le priorità indicate dagli intervistati. Per gli stakeholder va poi disegnata una generale semplificazione del sistema di riscossione (si veda anche il grafico), vanno sfoltite le aliquote e messo a punto un sistema di tax expenditures più lineare.

«Al momento, in base ai documenti e alle indiscrezioni filtrati, c’è un tema su cui si dovrebbe accelerare - sottolinea Davide Bergami, partner di Ey Tax&Law in Italia - ed è il riassetto del prelievo sui grandi contribuenti e sulle aziende con oltre 100 milioni di fatturato». Stefania Radoccia, managing partner di Ey Tax&Law in Italia, invita poi a concentrarsi fin da subito sull’esecuzione delle «tante norme già esistenti».

Il riordino della tassazione non può essere visto come intervento isolato: «Per l’effettiva riuscita del Pnrr nei tempi dettati dall’Unione europea - avverte Radoccia - è necessaria l’interoperabilità di tutte le misure: quella fiscale, infatti , è una riforma di accompagnamento che si interseca con la semplificazione della burocrazia, le riforme della giustizia e delle norme di ingresso e uscita dal mercato del lavoro».

Le altre riforme del Pnrr

Il sondaggio Ey-Swg analizza l’impatto anche di altre misure previste dal Pnrr. Particolarmente sentite le difficoltà della giustizia civile: il problema numero per il mondo delle imprese è la lentezza organizzativa, sia nei tempi per arrivare a sentenza (70% del campione) che in quelli di recupero dei crediti.

Ma il giudizio complessivo sulle potenzialità del Piano è ottimistico: uno su due (il 46%) è convinto che attuando le riforme la burocrazia sarà meno limitante per le imprese.