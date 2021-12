Draghi: «Io al servizio delle istituzioni, le scelte spettano alla politica»

Il superbonus ha creato anche distorsioni e frodi

Rispondendo a una domanda sul superbonus, il premier ha detto che «è una misura che ha dato molto beneficio, ma ha creato distorsioni e per questo il governo era riluttante a una sua estensione», ha sottolineato il premier Mario Draghi in conferenza stampa. E ha spiegato che poi «il Parlamento ha usato i fondi per l’azione parlamentare che potevano andare anche in altre direzioni, per estenderlo. Ma perchè il governo non voleva? Per le distorsioni, con l’aumento straordinario dei prezzi delle componenti per fare le ristrutturazioni.Il risultato è che oggi un’unità di efficientamento energetico costa molto più di prima. L’altro aspetto è che ha incentivato moltissime frodi». E ha reso noto che proprio questa mattina l’Agenzia delle Entrate gli ha segnalato di aver bloccato 4 miliardi di crediti dati come cedibili per il superbonus.

Obbligo vaccinale mai escluso

Rispondendo alle domande il premier ha sottolineato che «L’obbligo vaccinale non è mai stato escluso». E ha ricordato che i « vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus», ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi alla conferenza stampa di fine anno. «L’arrivo della variante Omicron - ha sottolineato il premier - che dicono più contagiosa ha aperto una nuova fase, domani ci sarà una cabina di regia per decidere il da farsi sulla base dei dati».

A scuola fondamentale la vaccinazione anche dei bambini

Sul tema della scuola «occorre prendere precauzioni, la prima cosa da fare è uno screening negli istituti, e su questo Figliolo si è messo al lavoro, poi serve il testing e la vaccinazione di tutti, e anche dei bambini oggi», ha detto Draghi rispondendo alle domande dei giornalisti. «Tutto questo è necessario per difendere la normalità raggiunta».



Discutiamo se ridurre la durata del green pass

«Si è scoperto che la seconda dose declina più rapidamente di quanto si pensasse all’inizio, questo porterà domani a discutere se ridurre la durata del green pass. É diventato un po’ enfaticamente uno strumento di libertà», ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Il credito internazionale dell’Italia è merito degli italiani

«Credo che il merito sia soprattutto degli itaiani: responsabiltà e soddisfazione sono categorie collettive non individuali», ha detto il premier Mario Draghi rispondendo a una domanda sul credito internazionale riconosciuto all’Italia in questo periodo. «Questo periodo può essere un moltiplicatore psicologico dell’azione di governo e dell’azione stessa del Pnrr - ha aggiunto -. Moltiplica le capacità di successo del Paese e porta una grande responsabilità perché occorre dimostrare che la fiducia degli altri Paesi europei, mostrata dando all’Italia questi fondi, è stata ben riposta».