Pnrr e Agricoltura: il futuro atterra nei campi

La misura “Parco Agrisolare” del Piano di ripresa e resilienza ha registrato un overbooking di domande, ed è stata particolarmente apprezzata dalla Commissione Ue, tanto da essere rafforzata con altri 852 milioni di euro, passando così da 1,5 a 2,3 miliardi di euro. “Il mondo agricolo ha dato una risposta straordinaria sul secondo bando della misura Pnrr sul Parco agrisolare – spiega Marco Lupo, responsabile della misura e direttore generale del ministero dell’Agricoltura - con oltre 18mila progetti presentati per una richiesta di finanziamento che supera i 2 miliardi. Un’adesione in massa frutto delle modifiche introdotte rispetto al primo bando: incremento del contributo a fondo perduto concedibile, raddoppio della potenza massima installabile e della spesa totale ammissibile (da 1 milione di euro a oltre 2 milioni di euro), raddoppio delle spese ammissibili per accumulatori (da 50 mila euro a 100 mila euro) e dispositivi di ricarica(da 15 mila euro a 30 mila euro), nuova fattispecie dell’autoconsumo condiviso, eliminazione, in alcuni casi, del vincolo dell’autoconsumo ”.

“La misura – aggiunge Lupo - ha anticipato e incrementato i target previsti nella formulazione originaria del Pnrr e questo credo sia un unicum nell’ambito della riformulazione del piano. Infatti, un obiettivo che doveva essere raggiunto a dicembre 2024 è stato anticipato a giugno 2024. Addirittura è stato triplicato il target previsto per il 2026: noi dovevamo installare entro giugno 2026 circa 375 MW di potenza da fonti rinnovabili mentre ne installeremo 1,3 GigaWatt, ovvero 1.300 MegaWatt, un risultato davvero straordinario che la commissione ha voluto premiare con ulteriori 852 milioni di euro”.Una misura, quella del Parco Agrisolare, che ha non solo un impatto ambientale (l’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili senza consumo di suolo) ma anche sui budget aziendali e sulla competitività dell’intero settore, dal momento che i costi energetici incidono per il 20% dei costi variabili di un’azienda agricola e autoprodurre energia consente un importante risparmio sui costi. Le agevolazioni riguardano non solo le spese di acquisto e installazione dei pannelli solari sui tetti dei fabbricati rurali (compresi capannoni, magazzini, stalle, serre ecc..) delle imprese agricole di produzione primaria e di trasformazione ma anche colonnine e sistemi di accumulo, nonché le spese per coibentazione e rimozione dell’amianto, se presente.

Una misura in sinergia con il percorso di transizione verso l’agricoltura di precisione, e con l’adozione di macchine agricole “zero emission”. Di questo e degli altri interventi Pnrr riguardanti il settore agricolo – dai contratti di filiera, che hanno ricevuto due miliardi in più, al grande progetto di ricerca Agritech, dagli aiuti ai tetti fotovoltaici ai prossimi bandi per l’agrivoltaico che concilia energia e coltivazioni - si parla nella puntata di questa settimana di “Madre Terra, l’agricoltura in podcast”, disponibile sulle piattaforme di Radio 24.